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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Сарагоса
Райо Вальекано - Сарагоса: обзор матча 11 сентября 2011
Райо Вальекано
11.09.2011, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Сарагоса
Замена
Н. Браулио
️️️️
Э. Поштига
Желтая карточка
А. Делибашич
Замена
А. Делибашич
️️️️
Х. Мовилья
Замена
Хуанкар
️️️️
А. Лафита
Пенальти не реализован!
Х. Фуэго
Желтая карточка
П. Да Силва
Желтая карточка
Мичу
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Р. Трасоррас
Замена
Л. Бангура
️️️️
П. Ботельо
Желтая карточка
Э. Поштига
Желтая карточка
Д. Матеос
Замена
П. Баррера
️️️️
Р. Микаэл
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
П. Ботельо
19'
Желтая карточка
Э. Хуарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Пити
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
25
Мичу
ЦФ
Сарагоса
13
Роберто
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
16
Рубен Микаэл
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Райо Вальекано
30
Исмаэль
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
8
Мичел
ЛВ
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
16
Пабло Баррера
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
4-4-1-1
1
Хименес
20
Касадо
14
Аррибас
2
Тито
21
Фигерас
10
Трасоррас
26
Мовилья
18
Фуэго
10
Пити
26
Ботельо
25
Мичу
3-2-3-1-1
13
Роберто
44
Матеос
4
Да Силва
3
Паредес
6
Хуарес
6
Мейра
16
Микаэл
23
Понцио
7
Лафита
10
Луис Гарсия
9
Поштига
10
Трасоррас
23
Тамудо
23
Тамудо
10
Трасоррас
26
Мовилья
23
Делибашич
23
Делибашич
26
Мовилья
26
Ботельо
7
Бангура
7
Бангура
26
Ботельо
16
Микаэл
16
Баррера
16
Баррера
16
Микаэл
7
Лафита
27
Хуанкар
27
Хуанкар
7
Лафита
9
Поштига
85
Браулио
85
Браулио
9
Поштига
Остались в запасе
Райо Вальекано
Сарагоса
30
Исмаэль
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
8
Мичел
ЛВ
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
Остались в запасе
30
Исмаэль
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
8
Мичел
ЛВ
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
Статистика матча Райо Вальекано - Сарагоса
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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