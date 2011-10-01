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Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Сарагоса
Вильярреал - Сарагоса: обзор матча 01 октября 2011
Вильярреал
01.10.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 2
Завершен
Сарагоса
41'
Д. Росси (П)
84'
Э. Перес
35'
Л. Гарсия
45'
П. Баррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Сарагоса
Желтая карточка
Роберто
ГОЛ! 2:2!
Э. Перес
Пас отдал
М. Сенна
Замена
М. Сенна
️️️️
Х. Мануэль Катала
Вторая желтая
М. Ланцаро
Замена
Х. Бордас
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
П. Баррера
Желтая карточка
Х. Паредес
Замена
Хуанкар
️️️️
Л. Гарсия
Замена
Э. Перес
️️️️
К. Сапата
Замена
Р. Микаэл
️️️️
А. Лафита
ГОЛ! 1:2!
П. Баррера
Пас отдал
А. Лафита
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Росси
Желтая карточка
Д. Росси
ГОЛ! 0:1!
Л. Гарсия
Пас отдал
Ф. Мейра
Желтая карточка
М. Ланцаро
Желтая карточка
Э. Хуарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
21
Бруно
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Кани
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Сарагоса
13
Роберто
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
16
Пабло Баррера
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Вильярреал
1
Сесар Санчес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
19
Маркос Сенна
ЦП
9
Херард Бордас
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
4-5-1
13
Лопес
21
Катала
25
Сапата
37
Мусаккио
2
Гаспар
17
Камуньяс
21
Бруно
6
Валеро
18
Де Гузман
8
Кани
25
Росси
3-2-3-1-1
13
Роберто
3
Паредес
4
Да Силва
5
Ланцаро
6
Хуарес
6
Мейра
16
Баррера
23
Понцио
7
Лафита
10
Луис Гарсия
9
Поштига
18
Де Гузман
9
Бордас
9
Бордас
18
Де Гузман
21
Катала
19
Сенна
19
Сенна
21
Катала
25
Сапата
30
Перес
30
Перес
25
Сапата
16
Баррера
4
Сукулини
4
Сукулини
16
Баррера
10
Луис Гарсия
27
Хуанкар
27
Хуанкар
10
Луис Гарсия
7
Лафита
16
Микаэл
16
Микаэл
7
Лафита
Остались в запасе
Вильярреал
Сарагоса
1
Сесар Санчес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
3
Хоан Ориоль
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
Остались в запасе
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Статистика матча Вильярреал - Сарагоса
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
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