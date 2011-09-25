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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Малага
Сарагоса - Малага: обзор матча 25 сентября 2011
Сарагоса
25.09.2011, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 6 тур
0 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Малага
Замена
С. Фернандес
️️️️
Ж. Баптиста
Замена
Иско
️️️️
Хоакин
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Л. Понцио
Желтая карточка
Ф. Мейра
Замена
А. Лафита
️️️️
Л. Гарсия
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Р. ван Нистелрой
Желтая карточка
С. Санчес
Замена
М. Ланцаро
️️️️
Д. Матеос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
17
Хоакин
ПВ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
4
Франко Сукулини
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
Малага
23
Рубен
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
22
Иско
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Роберто
4
Да Силва
3
Паредес
6
Мейра
44
Матеос
6
Хуарес
27
Хуанкар
23
Понцио
16
Баррера
10
Луис Гарсия
9
Поштига
4-2-2-2
13
Кабальеро
20
Санчес
4
Матейсен
2
Демичелис
19
Элизеу
8
Касорла
28
Тулалан
17
Хоакин
17
Дуда
10
Баптиста
9
ван Нистелрой
44
Матеос
5
Ланцаро
5
Ланцаро
44
Матеос
10
Луис Гарсия
7
Лафита
7
Лафита
10
Луис Гарсия
23
Понцио
16
Микаэл
16
Микаэл
23
Понцио
17
Хоакин
22
Иско
22
Иско
17
Хоакин
10
Баптиста
30
Фернандес
30
Фернандес
10
Баптиста
9
ван Нистелрой
23
Рондон
23
Рондон
9
ван Нистелрой
Остались в запасе
Сарагоса
Малага
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
23
Рубен
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
Остались в запасе
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
Статистика матча Сарагоса - Малага
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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