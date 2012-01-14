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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Хетафе
Сарагоса - Хетафе: обзор матча 14 января 2012
Сарагоса
14.01.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
39'
М. Ланцаро
78'
Х. Паредес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Хетафе
+1
Замена
Х. Родригес
️️️️
Д. Гуиса
Замена
Э. Ориоль
️️️️
И. Обрадович
+1
Замена
Абрахам
️️️️
Ф. Сукулини
Желтая карточка
П. Леон
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Х. Паредес
Желтая карточка
Р. Микаэл
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Лафита
Замена
П. Леон
️️️️
Ф. Каскеро
Замена
Д. Кастро
️️️️
П. Риос
Желтая карточка
Л. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
М. Ланцаро
Пас отдал
Л. Гарсия
Желтая карточка
Х. Паредес
Желтая карточка
Т. Масилела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
16
Рубен Микаэл
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Мичел
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
27
Хуанкар
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
4-4-1-1
13
Роберто
5
Ланцаро
4
Да Силва
37
Обрадович
3
Паредес
7
Лафита
4
Сукулини
20
Томас
16
Микаэл
10
Луис Гарсия
9
Поштига
4-3-1-2
13
Мойя
20
Валера
6
Диас
3
Рафа
24
Масилела
8
Мичел
10
Баррада
22
Каскеро
16
Риос
19
Гуиса
20
Мику
4
Сукулини
22
Абрахам
22
Абрахам
4
Сукулини
7
Лафита
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
7
Лафита
37
Обрадович
80
Ориоль
80
Ориоль
37
Обрадович
19
Гуиса
22
Родригес
22
Родригес
19
Гуиса
16
Риос
17
Кастро
17
Кастро
16
Риос
22
Каскеро
14
Леон
14
Леон
22
Каскеро
Остались в запасе
Сарагоса
Хетафе
1
Леонардо Франко
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
27
Хуанкар
ЦП
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
27
Хуанкар
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Сарагоса - Хетафе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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