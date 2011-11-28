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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Севилья
Сарагоса - Севилья: обзор матча 28 ноября 2011
Сарагоса
28.11.2011, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 14 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
23'
А. Негредо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Севилья
Красная карточка
Хуанкар
Замена
Х. Кампанья
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Э. Арментерос
Замена
Э. Арментерос
️️️️
П. Троховски
Замена
П. Баррера
️️️️
Э. Хуарес
Замена
Х. Орти
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Э. Хуарес
Желтая карточка
П. Троховски
Замена
Ману
️️️️
А. Негредо
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Ф. Мейра
Желтая карточка
М. Ланцаро
Желтая карточка
Л. Гарсия
Желтая карточка
Х. Паредес
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Негредо
Желтая карточка
Д. Матеос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
27
Хуанкар
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сарагоса
22
Абрахам
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
16
Рубен Микаэл
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Ману
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Роберто
6
Мейра
5
Ланцаро
3
Паредес
44
Матеос
6
Хуарес
7
Лафита
23
Понцио
27
Хуанкар
10
Луис Гарсия
9
Поштига
3-3-2-2
13
Варас
16
Навас
4
Спахич
17
Фасио
23
Коке
17
Медель
3
Наварро
11
Ракитич
15
Троховски
21
Негредо
8
Перотти
10
Луис Гарсия
34
Орти
34
Орти
10
Луис Гарсия
6
Мейра
16
Микаэл
16
Микаэл
6
Мейра
6
Хуарес
16
Баррера
16
Баррера
6
Хуарес
11
Ракитич
20
Кампанья
20
Кампанья
11
Ракитич
21
Негредо
7
Ману
7
Ману
21
Негредо
15
Троховски
23
Арментерос
23
Арментерос
15
Троховски
Остались в запасе
Сарагоса
Севилья
22
Абрахам
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
22
Абрахам
ЦЗ
77
Адам Пинтер
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Алексис
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Сарагоса - Севилья
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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