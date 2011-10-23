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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Сарагоса
Осасуна - Сарагоса: обзор матча 23 октября 2011
Осасуна
23.10.2011, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 9 тур
3 : 0
Завершен
Сарагоса
18'
Р. Гарсия
27'
Нино
30'
Д. Некунам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Сарагоса
Замена
А. Дамиа
️️️️
Нино
Желтая карточка
М. Ланцаро
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Замена
Д. Лекич
️️️️
И. Бальде
Замена
Д. Тимор
️️️️
А. Сехудо
Замена
М. Ланцаро
️️️️
А. Лафита
Желтая карточка
Л. Понцио
Желтая карточка
А. Лафита
Замена
Хуанкар
️️️️
П. Баррера
Желтая карточка
Э. Хуарес
Желтая карточка
Д. Некунам
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Х. Паредес
Желтая карточка
Х. Паредес
ГОЛ! 3:0!
Д. Некунам
Пас отдал
Нино
ГОЛ! 2:0!
Нино
Пас отдал
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Бальде
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Лоло
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
11
Нино
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Сарагоса
13
Роберто
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
23
Леонардо Понцио
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
16
Деян Лекич
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
3-4-3
1
Андрес
22
Райтала
23
Серхио
2
Бертран
10
Пуньяль
6
Некунам
8
Лоло
16
Сехудо
14
Гарсия
11
Нино
6
Бальде
3-2-3-1-1
13
Роберто
4
Да Силва
3
Паредес
6
Мейра
6
Хуарес
44
Матеос
23
Понцио
16
Баррера
7
Лафита
10
Луис Гарсия
9
Поштига
11
Нино
2
Дамиа
2
Дамиа
11
Нино
16
Сехудо
24
Тимор
24
Тимор
16
Сехудо
6
Бальде
16
Лекич
16
Лекич
6
Бальде
7
Лафита
5
Ланцаро
5
Ланцаро
7
Лафита
3
Паредес
16
Микаэл
16
Микаэл
3
Паредес
16
Баррера
27
Хуанкар
27
Хуанкар
16
Баррера
Остались в запасе
Осасуна
Сарагоса
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Осасуна - Сарагоса
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
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