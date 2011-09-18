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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Эспаньол
Сарагоса - Эспаньол: обзор матча 18 сентября 2011
Сарагоса
18.09.2011, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
29'
Л. Гарсия
90+1'
Л. Гарсия
71'
Х. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Эспаньол
ГОЛ! 2:1!
Л. Гарсия
+1
Пенальти не реализован!
Л. Гарсия
Вторая желтая
Х. Лопес
Желтая карточка
Э. Морено
Желтая карточка
Д. Матеос
Замена
Н. Браулио
️️️️
Э. Поштига
Замена
Абрахам
️️️️
Ф. Мейра
Желтая карточка
Х. Лопес
ГОЛ! 1:1!
Х. Лопес
Пас отдал
В. Вайсс
Желтая карточка
В. Вайсс
Замена
П. Баррера
️️️️
Л. Понцио
Замена
В. Пандиани
️️️️
А. Васкес
Замена
В. Вайсс
️️️️
Х. Маркес
Желтая карточка
Х. Маркес
Желтая карточка
Э. Поштига
Желтая карточка
Ромарик
ГОЛ! 1:0!
Л. Гарсия
Пас отдал
А. Лафита
Замена
Ромарик
️️️️
Х. Верду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
16
Рубен Микаэл
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
23
Тьеви
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
5
Ромарик
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Роберто
6
Мейра
4
Да Силва
3
Паредес
44
Матеос
6
Хуарес
7
Лафита
23
Понцио
16
Микаэл
10
Луис Гарсия
9
Поштига
3-3-2-2
1
Альварес
15
Морено
18
Форлин
12
Вила
10
Хави Маркес
15
Баэна
21
Лопес
23
Тьеви
25
Верду
9
Васкес
9
Гарсия
6
Мейра
22
Абрахам
22
Абрахам
6
Мейра
23
Понцио
16
Баррера
16
Баррера
23
Понцио
9
Поштига
85
Браулио
85
Браулио
9
Поштига
25
Верду
5
Ромарик
5
Ромарик
25
Верду
10
Хави Маркес
7
Вайсс
7
Вайсс
10
Хави Маркес
9
Васкес
12
Пандиани
12
Пандиани
9
Васкес
Остались в запасе
Сарагоса
Эспаньол
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Сарагоса - Эспаньол
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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