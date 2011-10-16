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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Реал Сосьедад
Сарагоса - Реал Сосьедад: обзор матча 16 октября 2011
Сарагоса
16.10.2011, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
11'
Э. Поштига
49'
Э. Поштига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Реал Сосьедад
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
Ф. Мейра
Замена
А. Гризманн
️️️️
Д. Сарпонг
Замена
М. Марига
️️️️
М. Аранбуру
Замена
Хуанкар
️️️️
П. Баррера
Желтая карточка
А. Лафита
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Д. Матеос
Желтая карточка
М. Аранбуру
Желтая карточка
К. Мартинес
ГОЛ! 2:0!
Э. Поштига
Пас отдал
Л. Понцио
Замена
В. Демидов
️️️️
М. Бергара
Желтая карточка
Л. Понцио
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
Л. Гарсия
16'
ГОЛ! 1:0!
Э. Поштига
Пас отдал
Э. Хуарес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
44
Давид Матеос
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
23
Леонардо Понцио
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
15
Вадим Демидов
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Роберто
4
Да Силва
3
Паредес
44
Матеос
6
Мейра
6
Хуарес
7
Лафита
16
Баррера
23
Понцио
10
Луис Гарсия
9
Поштига
4-4-2
1
Браво
3
де ла Белья
19
Мартинес
3
Гонсалес
26
Мартинес
10
Прието
5
Бергара
11
Аранбуру
17
Зурутуса
9
Агиррече
8
Сарпонг
6
Мейра
4
Сукулини
4
Сукулини
6
Мейра
16
Баррера
27
Хуанкар
27
Хуанкар
16
Баррера
44
Матеос
16
Микаэл
16
Микаэл
44
Матеос
5
Бергара
15
Демидов
15
Демидов
5
Бергара
11
Аранбуру
31
Марига
31
Марига
11
Аранбуру
8
Сарпонг
7
Гризманн
7
Гризманн
8
Сарпонг
Остались в запасе
Сарагоса
Реал Сосьедад
29
Кевин Лакрус
ЦФ
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
80
Эду Ориоль
ЦФ
25
Тоньо
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
29
Кевин Лакрус
ЦФ
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Сарагоса - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
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