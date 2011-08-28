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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Реал
Сарагоса - Реал: обзор матча 28 августа 2011
Сарагоса
28.08.2011, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 6
Завершен
Реал
24'
К. Роналду
28'
Марсело
64'
Х. Алонсо
71'
К. Роналду
82'
Кака
87'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Реал
ГОЛ! 0:6!
К. Роналду
Замена
Х. Валенсия
️️️️
П. Баррера
ГОЛ! 0:5!
Кака
Пас отдал
Марсело
Замена
Кака
️️️️
М. Озил
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 0:4!
К. Роналду
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
Р. Карвалью
ГОЛ! 0:3!
Х. Алонсо
Замена
А. Пинтер
️️️️
Абрахам
Замена
Э. Ориоль
️️️️
Ф. Сукулини
ГОЛ! 0:2!
Марсело
Пас отдал
С. Рамос
Желтая карточка
Абрахам
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
Ф. Мейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
22
Абрахам
ЛАЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПАЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
4
Франко Сукулини
ЦП
23
Леонардо Понцио
(К)
ЦП
16
Пабло Баррера
ПП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
16
Хоэль Валенсия
ЛВ
77
Адам Пинтер
ОП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-2-4-1
13
Роберто
3
Паредес
6
Мейра
4
Да Силва
22
Абрахам
6
Хуарес
7
Лафита
4
Сукулини
23
Понцио
16
Баррера
14
Уче
4-2-2-2
12
Касильяс
3
Пепе
6
Карвалью
93
Рамос
12
Марсело
17
Коэнтрау
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
9
Бензема
16
Баррера
16
Валенсия
16
Валенсия
16
Баррера
22
Абрахам
77
Пинтер
77
Пинтер
22
Абрахам
4
Сукулини
80
Ориоль
80
Ориоль
4
Сукулини
10
Озил
10
Кака
10
Кака
10
Озил
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Ди Мария
Остались в запасе
Сарагоса
Реал
29
Кевин Лакрус
ЦФ
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
29
Кевин Лакрус
ЦФ
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Леонардо Франко
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сарагоса - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 21:55 (прямая)
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