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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сарагоса
Барселона - Сарагоса: обзор матча 19 ноября 2011
Барселона
19.11.2011, суббота, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
4 : 0
Завершен
Сарагоса
18'
Ж. Пике
43'
Л. Месси
54'
К. Пуйоль
75'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Сарагоса
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Абрахам
️️️️
Х. Паредес
ГОЛ! 4:0!
Д. Вилья
Замена
Д. Вилья
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
Р. Микаэл
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
А. Иньеста
️️️️
А. Санчес
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Хави
ГОЛ! 3:0!
К. Пуйоль
Замена
Р. Микаэл
️️️️
Л. Гарсия
Замена
А. Лафита
️️️️
П. Баррера
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Фабрегас
Травма
Д. Матеос
Желтая карточка
Э. Хуарес
Желтая карточка
М. Ланцаро
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пике
Пас отдал
Хави
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЛП
6
Хави
ЦП
20
Сейду Кейта
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Сарагоса
13
Роберто
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЛЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Эфраин Хуарес
ПЗ
27
Хуанкар
ЛП
23
Леонардо Понцио
ЦП
16
Пабло Баррера
ЦП
10
Луис Гарсия
АП
44
Давид Матеос
ПП
9
Элдер Поштига
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
Сарагоса
1
Пабло Альколеа
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
4
Франко Сукулини
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
34
Хорхе Орти
ЦФ
80
Эду Ориоль
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
17
Максвелл
3
Пике
5
Пуйоль
10
Алвес
4
Фабрегас
6
Хави
20
Кейта
10
Месси
4
Санчес
7
Куэнка
4-4-1-1
13
Роберто
6
Хуарес
3
Паредес
6
Мейра
5
Ланцаро
44
Матеос
23
Понцио
16
Баррера
27
Хуанкар
10
Луис Гарсия
9
Поштига
6
Хави
6
Алькантара
6
Алькантара
6
Хави
4
Санчес
8
Иньеста
8
Иньеста
4
Санчес
4
Фабрегас
7
Вилья
7
Вилья
4
Фабрегас
3
Паредес
22
Абрахам
22
Абрахам
3
Паредес
16
Баррера
7
Лафита
7
Лафита
16
Баррера
10
Луис Гарсия
16
Микаэл
16
Микаэл
10
Луис Гарсия
Остались в запасе
Барселона
Сарагоса
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Пабло Альколеа
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
Остались в запасе
34
Хорхе Орти
ЦФ
1
Пабло Альколеа
ВР
4
Франко Сукулини
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Барселона - Сарагоса
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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