Мейра: «У Роналду сейчас такой возраст, что молодые футболисты начинают наседать на пятки»

Экс-защитник сборной Португалии и «Зенита» Фернанду Мейра рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду, а также выразил мнение, что награда лучшему футболисту по итогам 2015 года «Золотой мяч» была вручена нападающему «Барселоны» Лионелю Месси по праву.

«Я считаю, что здесь все справедливо. Прошлый сезон Месси провел очень здорово, на высоком уровне, и по праву заслужил эту награду. А что касается Криштиану, у него сейчас начинается такой период, когда возраст перевалил за тридцать лет и молодые футболисты начинают наседать на пятки. Думаю, в будущем новый конкурент Неймар будет все сильнее поджимать Криштиану.

Поддерживаю ли я связь с Роналду? Да. Я застал период его становления в национальной команде. Можно сказать, что он был мне, как приемный сын. Я ему много помогал, потому что был старше, опекал его, поэтому, естественно, мы с Криштиану и сейчас поддерживаем связь. Я в курсе того, что происходит в его жизни», – поделился Мейра.