Мейра: «В РПЛ у «Зенита» нет соперников»

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра не сомневается в очередном чемпионстве петербуржцев.
«Зенит» год от года становится только сильнее. В РПЛ нет соперников для «Зенита»! Я в этом уверен. Но этой команде нужно уже начинать проявлять себя на европейской арене. Это очень важно, потому что российские команды не конкуренты «Зениту», – сказал португалец.
- Мейра был в «Зените» в 2009-2011 годах.
- С португальцем команда выиграла РПЛ.
- Мейра завершил карьеру в 2012 году.
Источник: телеграм-канал «Атутти аванти»