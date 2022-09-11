Мейра: «В РПЛ у «Зенита» нет соперников»

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра не сомневается в очередном чемпионстве петербуржцев.

«Зенит» год от года становится только сильнее. В РПЛ нет соперников для «Зенита»! Я в этом уверен. Но этой команде нужно уже начинать проявлять себя на европейской арене. Это очень важно, потому что российские команды не конкуренты «Зениту», – сказал португалец.