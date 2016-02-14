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    • Мейра: «Преимущество «Зенита» над «Бенфикой» заключается в знаниях Виллаш-Боаша»

    Мейра: «Преимущество «Зенита» над «Бенфикой» заключается в знаниях Виллаш-Боаша»

    Экс-защитник «Зенита» и «Бенфики» Фернанду Мейра поделился своими ожиданиями от противостояния двух своих бывших команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «В последнее время «Бенфика» набрала отличный ход в чемпионате Португалии, одержав много побед подряд. Видно, что игроки находятся в очень хорошей форме. Преимущество «Зенита» заключается в знаниях Андре Виллаш-Боаша, который отлично знаком со всеми португальскими командами, в том числе и с «Бенфикой». Очень сложно определить фаворита в этом противостоянии.

    Мне нравится наблюдать за игрой «Зенита» в Лиге Чемпионов. Но иногда в чемпионате России игроки не выглядят, как единая команда. Некоторые исполнители тянут одеяло на себя. В команде собраны отличные игроки и они должны действовать как команда в любом турнире. Сложно играть в двух турнирах сразу, но команда не должна расслабляться ни в одном из них», – отметил Мейра.

    Источник: ТАСС

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    14.02.2016 16:24
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