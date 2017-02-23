Мейра: «Спаллетти в «Зените» боялся русских игроков. Особенно Денисова»

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра рассказал о работе под руководством экс-главного тренера сине-бело-голубых Лучано Спаллетти, который на данный момент возглавляет «Рому». По словам футболиста, в петербургском клубе итальянский специалист испытывал трудности в общении с русскими игроками.

– Лично для меня Спаллетти – лучший тренер в карьере. Но у Лучано были проблемы в общении с игроками. Тот же Моуринью знает, как сблизиться с футболистами, как заставить их себя уважать. У Спаллетти этого не получалось. Это топ-тренер, когда нужно подготовиться к следующему сопернику, проанализировать его игру и найти слабости. Лучано отлично понимает футбол, но перед решающими матчами, когда на кону стоит Кубок или чемпионство, он не заряжал футболистов. Ему не хватало той страсти, какую дают своим командам Симеоне или, скажем, Конте. Спаллетти был слишком мягким.

– В чем это проявлялось?

– Думаю, он боялся русских игроков. Нужно оставаться честным всегда, независимо от того, кто виноват: русский, португалец или кто-то еще. Если ты показываешь жесткость со мной, то также должно быть и с любым другим. Но иногда мы чувствовали эту разницу. Наверное, больше всего Спаллетти боялся Денисова. Даже по тому, как Игорь отвечал ему, было видно отношение игрока. Все выглядело так, будто Игорю нет никакого дела до того, что говорит Лучано!

Напомним, Мейра выступал за «Зенит» с 2009 по 2011 год и становился чемпионом России. На данный момент 38-летний португалец завершил карьеру.