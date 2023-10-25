Мейра одним словом оценил игру Захаряна в дебютном матче в ЛЧ

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра высказался о дебюте полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в Лиге чемпионов.
«Захарян провел нормальную игру. Не фантастическую, но и не плохую», – сказал Мейра.
- «Реал Сосьедад» во вторник обыграл на выезде португальскую «Бенфику» со счетом 1:0 в матче группы D, Захарян вышел на замену на 76‑й минуте.
- Для 20‑летнего футболиста этот матч стал 1-м в Лиге чемпионов.
- «Реал Сосьедад» лидирует в группе с семью очками, опережая миланский «Интер» по дополнительным показателям.
Источник: «Спорт-Экспресс»