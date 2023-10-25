Мейра одним словом оценил игру Захаряна в дебютном матче в ЛЧ

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра высказался о дебюте полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в Лиге чемпионов.

«Захарян провел нормальную игру. Не фантастическую, но и не плохую», – сказал Мейра.