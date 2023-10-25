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    • Мейра одним словом оценил игру Захаряна в дебютном матче в ЛЧ

    Мейра одним словом оценил игру Захаряна в дебютном матче в ЛЧ

    Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра высказался о дебюте полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна в Лиге чемпионов.

    «Захарян провел нормальную игру. Не фантастическую, но и не плохую», – сказал Мейра.

    • «Реал Сосьедад» во вторник обыграл на выезде португальскую «Бенфику» со счетом 1:0 в матче группы D, Захарян вышел на замену на 76‑й минуте.
    • Для 20‑летнего футболиста этот матч стал 1-м в Лиге чемпионов.
    • «Реал Сосьедад» лидирует в группе с семью очками, опережая миланский «Интер» по дополнительным показателям.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2023 15:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5947

      neim 25 октября, 18:53

      Лиха беда начало. Удачи Арсену !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 16:08

      Вышел на 15 минут , автоголом не отметился , что вы до него докопались ?

      1
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