Мейра сказал, где сможет работать Семак после «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра оценил главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.

«Семак – один из лучших тренеров в России. Думаю, он готов к работе в Европе. Сергей – молодой, опытный тренер, выигравший много титулов в России.

После «Зенита» он спокойно сможет возглавить европейскую команду, потому что он уже многого достиг в РПЛ, он успешный специалист», – сказал Мейра.