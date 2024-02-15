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    Мейра сказал, где сможет работать Семак после «Зенита»

    Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра оценил главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.

    «Семак – один из лучших тренеров в России. Думаю, он готов к работе в Европе. Сергей – молодой, опытный тренер, выигравший много титулов в России.

    После «Зенита» он спокойно сможет возглавить европейскую команду, потому что он уже многого достиг в РПЛ, он успешный специалист», – сказал Мейра.

    • Португалец играл в «Зените» вместе с Семаком в 2010–2011 годах.
    • Под руководством Семака петербургский клуб пять раз выиграл чемпионат России, один раз Кубок и четыре – Суперкубок страны.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.02.2024 15:19
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1708000193
    ...ага, в Бразилии или Португалии пусть поработает... Переводчиком)...
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    timon2401
    1708003211
    Поработать конечно же может, результа правда не будет.. Газпрома и всего ручного судейского корпуса не будет же под бочком))
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    Дубина
    1708010223
    Поржали)))
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