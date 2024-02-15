Мейра сказал, где сможет работать Семак после «Зенита»

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра оценил главного тренера петербургского клуба Сергея Семака.
«Семак – один из лучших тренеров в России. Думаю, он готов к работе в Европе. Сергей – молодой, опытный тренер, выигравший много титулов в России.
После «Зенита» он спокойно сможет возглавить европейскую команду, потому что он уже многого достиг в РПЛ, он успешный специалист», – сказал Мейра.
- Португалец играл в «Зените» вместе с Семаком в 2010–2011 годах.
- Под руководством Семака петербургский клуб пять раз выиграл чемпионат России, один раз Кубок и четыре – Суперкубок страны.