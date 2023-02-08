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Мейра: «Дзюба – икона российского футбола»

8 февраля 2023, 15:28
25

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Локомотив» — хороший клуб для Артема. Я уверен, что он поможет команде выбраться из зоны стыковых матчей. Ведь Дзюба — одна из икон российского футбола», – сказал Мейра.

Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Мейра Фернанду
Комментарии (25)
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Enter2006
1675859751
Икона... где нибудь на минус третьем этаже подвала в частном клубе с радужными флагами.
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гууд
1675859995
Он легендарная дрочила!
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шахта Заполярная
1675861689
Голубая икона, в радужной рамке, в раздевалке бледноголубых.
Ответить
Axe111
1675862762
АХАХАХАХАХАХАХХАХАХХ
Ответить
Красногорск_Фан
1675863338
Комментарий сделал мой тяжелый рабочий день. Ржу под столом. Между иконой и звездой ruPorn все же есть ооочень большая пропасть. Страшно подумать что кто то всерьез начинает утро с молитвы святому Зюбе.
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НикКин
1675864045
Ну если только в порно футболе ))))
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DOCTOR PENALTY
1675865044
У нас в РПЛ что ни игрок - икона, что ни футболист - легенда, а футбол почему-то в жопе. Парадокс, однако. (((
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egor tikhonov
1675866728
икону рисовал Слуцкий? Дзюба убивает змея!
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nik55
1675867442
Фернанду Мейра-----это кто друг деревянного или партнер ?
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sv1969
1675873790
Да ужжжж!
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