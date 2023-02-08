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    Мейра: «Дзюба – икона российского футбола»

    Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Локомотив».

    «Локомотив» — хороший клуб для Артема. Я уверен, что он поможет команде выбраться из зоны стыковых матчей. Ведь Дзюба — одна из икон российского футбола», – сказал Мейра.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +448

      ПалкоВводецъ (returned) 3 минуты назад

      Можно подумать, что кто то брал у Фернанду Мейра интервью. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +620

      egor tikhonov 5 минут назад

      икону рисовал Слуцкий? Дзюба убивает змея!

      1
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      Рейтинг: +24151

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      У нас в РПЛ что ни игрок - икона, что ни футболист - легенда, а футбол почему-то в жопе. Парадокс, однако. (((

      1
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      Рейтинг: +6827

      Красногорск_Фан > DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Ну Евсеев с его куй Вам действительно легенда ))) а вот настоящие легенды остались где то в воспоминаниях. До развала СССР, потом до окончания гегемонии Спартака, потом до конца 2010х когда брали еврокубки. С 2010 и далее начался непрерывный процесс инсталляции в попу.

      1
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      Рейтинг: +398

      НикКин 50 минут назад

      Ну если только в порно футболе ))))

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      Рейтинг: +6827

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Комментарий сделал мой тяжелый рабочий день. Ржу под столом. Между иконой и звездой ruPorn все же есть ооочень большая пропасть. Страшно подумать что кто то всерьез начинает утро с молитвы святому Зюбе.

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      Рейтинг: +3531

      Axe111 1 час назад

      АХАХАХАХАХАХАХХАХАХХ

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      Рейтинг: +1859

      шахта Заполярная 1 час назад

      Голубая икона, в радужной рамке, в раздевалке бледноголубых.

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      Рейтинг: +272

      гууд 1 час назад

      Он легендарная дрочила!

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      Рейтинг: +5871

      Enter2006 2 часа назад

      Икона... где нибудь на минус третьем этаже подвала в частном клубе с радужными флагами.

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