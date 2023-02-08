Мейра: «Дзюба – икона российского футбола»

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Локомотив» — хороший клуб для Артема. Я уверен, что он поможет команде выбраться из зоны стыковых матчей. Ведь Дзюба — одна из икон российского футбола», – сказал Мейра.

Сообщается, что Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

«Локомотив» подтвердил интерес к футболистам.

Игроки уже прошли медосмотр.

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