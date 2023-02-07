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  • ⚡️«Локомотив» подтвердил интерес к Дзюбе и Смольникову. Их ждут на медосмотр

⚡️«Локомотив» подтвердил интерес к Дзюбе и Смольникову. Их ждут на медосмотр

7 февраля 2023, 19:21
10

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию об интересе клуба к Артему Дзюбе и Игорю Смольникову.

  • Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
  • Они будут зарабатывать по 2,5 миллиона рублей в месяц.
  • Медосмотр запланирован на среду.

«Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы «Локомотиву» в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент.

Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем.

Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме. Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже – после полного медицинского обследования», – заявил Ульянов.

Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Смольников Игорь
Комментарии (10)
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Skull_Boy
1675787947
Как раз Локо он и нужен, учитывая, что у Локо нет чистого напа
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фанат джигурды
1675787971
Хоть бы они его провалили!!!
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TOMSON
1675790110
Не от хорошей жизни такие трансферы. Но в целом они понятны.
Ответить
eugen-han
1675793892
Медицинское обследование может дать только информацию о здоровье и не более того, а чтобы было понимание о физической спортивной форме игроков, тогда нужен просмотр, который так хочет избежать Дзюба, потому что его интересует только контракт
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