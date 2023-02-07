⚡️«Локомотив» подтвердил интерес к Дзюбе и Смольникову. Их ждут на медосмотр

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию об интересе клуба к Артему Дзюбе и Игорю Смольникову.

Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.

Они будут зарабатывать по 2,5 миллиона рублей в месяц.

Медосмотр запланирован на среду.

«Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы «Локомотиву» в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент.

Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем.

Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме. Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже – после полного медицинского обследования», – заявил Ульянов.

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