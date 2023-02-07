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    ⚡️«Локомотив» подтвердил интерес к Дзюбе и Смольникову. Их ждут на медосмотр

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию об интересе клуба к Артему Дзюбе и Игорю Смольникову.

    • Сообщается, что Дзюба и Смольников подпишут контракт с «Локо» до конца сезона.
    • Они заработают по 2,5 миллиона рублей.
    • Медосмотр запланирован на среду.

    «Действительно, предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть. Их игровые качества, мотивация и характер пригодились бы «Локомотиву» в той турнирной ситуации, в которой команда оказалась на данный момент.

    Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем.

    Но все это возможно только в том случае, если и Артем, и Игорь будут в отличной физической форме. Поэтому окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже – после полного медицинского обследования», – заявил Ульянов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5643

      TOMSON 30 минут назад

      Не от хорошей жизни такие трансферы. Но в целом они понятны.

      0
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      Рейтинг: +2853

      фанат джигурды 1 час назад

      Хоть бы они его провалили!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6817

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 38 минут назад

      Пора гуглить где ФНЛ показывают (( пошел бы их поддержать внеся посильный вклад, но надо все эти фан муди оформлять.

      1
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      Рейтинг: +2853

      фанат джигурды > Красногорск_Фан 21 минуту назад

      Мне интересно: а много ли с фануйди будут 2-ю лигу ходить смотреть?

      Я не помню позицию Смольникова. Если вместо мудазяна, то куда ни шло.
      А вот бревно 300 лет не нужно.

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      Рейтинг: +6817

      Красногорск_Фан > фанат джигурды 14 минут назад

      Гугл пишет защитник, полузащитник. А также что он зачекинился в 2010-х 1 сезон в Локомотиве. Вот не помнил такого. не запомнился. В основном опознаю как игрока Зенита, на момент этого периода неплохого, который почему то далее пошел по рукам. Хотя для защитника возраст не предельный.

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      Рейтинг: +14182

      Skull_Boy 1 час назад

      Как раз Локо он и нужен, учитывая, что у Локо нет чистого напа

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