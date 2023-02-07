Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ⚡️ «Локомотив» подпишет Дзюбу и Смольникова

    «Локомотив» договорился со свободными агентами Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым.

    Оба футболиста подпишут с московским клубом контракты до конца сезона-2022/23.

    В среду они пройдут медицинское обследование для новой команды.

    34-летние Дзюба и Смольников заработают в «Локо» по 2,5 миллиона рублей.

    Летом нападающий и защитник могут продлить соглашения с клубом, но эта опция не является обязательной.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Кавазашвили: «Дзюба даже стоя в штрафной будет приносить пользу «Локомотиву» 2
    Смородская оценила трансфер Дзюбы в «Локомотив» по пятибалльной шкале 1
    «Локомотив» – главный клуб по странным трансферам». Нигматуллин – о Дзюбе и Смольникове
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:50
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6817

      Красногорск_Фан 52 минуты назад

      Ну если опустить все многочисленные нецензурные слова то давайте посмотрим на вещи здраво. 1) вся молодежь которая проявила себя на сборах отправится обратно на лавку. А если не отправится накуй за не него заплатили. 2) Дзюба быстро найдет себе нового Азмунку. Изидор пытался скрыться в Лионе, но его догнали и вернули. 3) Паровоз надо надежно оградить иначе Артем полезет целоваться в порыве внезапной любви к новому клубу. И будет новый ролик на ютубе побивать рекорды предыдущего. 4) Не локомотив теперь а кладбище домашних животных какое то. 5) Обычно берут игроков которые себя проявили, Артем облажался в третьесортном клубе. Смотрел несколько игр, дыр-дыр хуже чем у нас. 6) Капец ))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      НедраЧили 1 час назад

      ЛОКО не жалко
      а вот их болельщиков жаль((

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6817

      Красногорск_Фан > НедраЧили 1 час назад

      В точку. Спасибо бро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2853

      фанат джигурды 1 час назад

      Позор!!!

      Только думал, что от шлака избавились...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +609

      egor tikhonov 1 час назад

      кто то под их зарплату левака хапнет) РЖД одним словом....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +881

      Rabinovi_ch 1 час назад

      "34-летние Дзюба и Смольников заработают в «Локо» по 2,5 миллиона рублей."
      По 35 265 баксов по нынешнему курсу за пол сезона?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1845

      шахта Заполярная 1 час назад

      Там где-то еще Лебеденко не закончил играть, тому всего то 39.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      и ради таких новостей уволили цорна?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6817

      Красногорск_Фан > сутулая собака и лисы 1 час назад

      ну так и бери себе . Напомню что приведенная им команда заявила победу в ЛЧ за 5 лет. А в итоге не попадем в ФНЛ только если случится чудо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Dimon_black 1 час назад

      В бой идут одни старики!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24149

      DOCTOR PENALTY > Dimon_black 1 час назад

      Думаешь, нынешнего Дзюбу можно заставить идти в бой?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +609

      egor tikhonov > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      если только подёргать за головку его)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11