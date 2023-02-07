⚡️ «Локомотив» подпишет Дзюбу и Смольникова

Ну если опустить все многочисленные нецензурные слова то давайте посмотрим на вещи здраво. 1) вся молодежь которая проявила себя на сборах отправится обратно на лавку. А если не отправится накуй за не него заплатили. 2) Дзюба быстро найдет себе нового Азмунку. Изидор пытался скрыться в Лионе, но его догнали и вернули. 3) Паровоз надо надежно оградить иначе Артем полезет целоваться в порыве внезапной любви к новому клубу. И будет новый ролик на ютубе побивать рекорды предыдущего. 4) Не локомотив теперь а кладбище домашних животных какое то. 5) Обычно берут игроков которые себя проявили, Артем облажался в третьесортном клубе. Смотрел несколько игр, дыр-дыр хуже чем у нас. 6) Капец ))))))
«Локомотив» договорился со свободными агентами Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым.
Оба футболиста подпишут с московским клубом контракты до конца сезона-2022/23.
В среду они пройдут медицинское обследование для новой команды.
34-летние Дзюба и Смольников заработают в «Локо» по 2,5 миллиона рублей.
Летом нападающий и защитник могут продлить соглашения с клубом, но эта опция не является обязательной.
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