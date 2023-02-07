⚡️ «Локомотив» подпишет Дзюбу и Смольникова

«Локомотив» договорился со свободными агентами Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым.

Оба футболиста подпишут с московским клубом контракты до конца сезона-2022/23.

В среду они пройдут медицинское обследование для новой команды.

34-летние Дзюба и Смольников заработают в «Локо» по 2,5 миллиона рублей.

Летом нападающий и защитник могут продлить соглашения с клубом, но эта опция не является обязательной.

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