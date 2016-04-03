Мейра: «В «Зените» только Малафеев говорил по-английски, пришлось нанимать учителя по русскому языку»

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра рассказал, как учил русский язык во время выступления за сине-бело-голубых. Напомним, за петербургскую команду португалец играл с 2009 по 2011 год.

– Русский Вы наверняка осваивали в «Зените»?

– Пробовал, но не сказал бы, что сильно налегал на него. Хотя в «Зените» мало кто из футболистов говорил на каких-то иностранных языках. Даже на английском. В других клубах, где я выступал, например, в Германии, всегда были люди, которые говорили либо по-португальски, либо по-английски. Я всегда мог к ним обратиться за помощью и узнать, как спросить то, или иное.

В «Зените» только Вячеслав Малафеев говорил по-английски. Мог также помочь Мигель Данни, но он был ненадежным источником, поскольку сам португалец и не владел русским на свободном уровне. Помню, я даже нанимал учителя, который давал уроки. Поэтому я умею читать и знаю какие-то базовые вещи, но посвящать занятиям много времени из-за плотного графика матчей и тренировок я просто не мог. Мы играли несколько раз в неделю, выступали в еврокубках, поэтому не получалось часто уделять внимание освоению русского языка. Конечно, что-то я смогу сказать и сейчас, но без практики все очень быстро забывается и словарный запас у меня уже не такой большой.