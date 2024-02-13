«Ели постоянно»: Мейра рассказал, что «Зенит» кормил игроков спартаковским блюдом

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра рассказал, чем кормили в клубе.

– Запомнилось ли вам какое-нибудь блюдо из России?

– Помню борщ. В «Зените» мы если его постоянно. И это то, что мне всегда по-настоящему нравилось. К сожалению, будучи футболистом, я не мог часто есть национальные блюда, поскольку они достаточно калорийные. Всe-таки игрокам нужно следить за питанием. Поэтому не так много ел русскую кухню и сейчас хотел бы расширить знания о ней. А вообще я большой фанат итальянской кухни.