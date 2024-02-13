Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Ели постоянно»: Мейра рассказал, что «Зенит» кормил игроков спартаковским блюдом

    «Ели постоянно»: Мейра рассказал, что «Зенит» кормил игроков спартаковским блюдом

    Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра рассказал, чем кормили в клубе.

    – Запомнилось ли вам какое-нибудь блюдо из России?

    – Помню борщ. В «Зените» мы если его постоянно. И это то, что мне всегда по-настоящему нравилось. К сожалению, будучи футболистом, я не мог часто есть национальные блюда, поскольку они достаточно калорийные. Всe-таки игрокам нужно следить за питанием. Поэтому не так много ел русскую кухню и сейчас хотел бы расширить знания о ней. А вообще я большой фанат итальянской кухни.

    • На счету Мейры 34 матча за «Зенит» в РПЛ, гол.
    • У игрока 55 матчей за сборную Португалии, 2 гола.
    • Мейра завершил карьеру в 2012 году.

    Новости по теме
    Непомнящий назвал чемпиона РПЛ-2023/24 2
    Андрей Мостовой пожаловался на тяжелую коммуникацию с зенитовскими бразильцами 7
    Круговой эмоционально отпраздновал гол на тренировке «Зенита-2» 8
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2024 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Айболид
    1707832691
    А где Фернанду говорит , что борщ - спартаковское блюдо ? Ох уж эти редакторы-затейники .
    Ответить
    Давид59
    1707834125
    А как заголовок соотносится с текстом? Где там спартак упомянут? Борщ есть. Спартака нет.
    Ответить
    TIMOTHY
    1707835568
    Я уж подумал шашлык ))
    Ответить
    DVOK68
    1707836641
    Ну да.Мейра именно так и рассказывал,что мол кормили спартаковским блюдом.Журналисты затейники,молодцы.
    Ответить
    шахта Заполярная
    1707837770
    Не напиши Спартак, то ни кто и читать не будет.
    Ответить
    ...уефан
    1707837857
    ...в каждой новости должно быть магическое слово - СПАРТАК! Тогда каждый сочтёт за честь посетить эту ветку)...
    Ответить
    mamba9090909
    1707840953
    А почему спартаковским? Борщ, спартаковское блюдо?! Впервые слышу этот бред.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+