«Ели постоянно»: Мейра рассказал, что «Зенит» кормил игроков спартаковским блюдом

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра рассказал, чем кормили в клубе.
– Запомнилось ли вам какое-нибудь блюдо из России?
– Помню борщ. В «Зените» мы если его постоянно. И это то, что мне всегда по-настоящему нравилось. К сожалению, будучи футболистом, я не мог часто есть национальные блюда, поскольку они достаточно калорийные. Всe-таки игрокам нужно следить за питанием. Поэтому не так много ел русскую кухню и сейчас хотел бы расширить знания о ней. А вообще я большой фанат итальянской кухни.
- На счету Мейры 34 матча за «Зенит» в РПЛ, гол.
- У игрока 55 матчей за сборную Португалии, 2 гола.
- Мейра завершил карьеру в 2012 году.