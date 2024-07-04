Мейра определил лучшего игрока сборной Португалии на Евро-2024

Экс-защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра ответил, кто лучше остальных проявляет себя на Евро-2024 среди игроков национальной команды.

«Я думаю, что на данный момент лучшим футболистом сборной Португалии на Евро является Диогу Кошта. Он показал великолепное выступление.

Конечно, Витинья тоже провел фантастический сезон в «ПСЖ», также один из лучших игроков команды. Нуну Мендеш тоже играл хорошо.

Но если выбирать одного, то я бы назвал Диогу Кошту», – сказал Мейра.