Мейра определил лучшего игрока сборной Португалии на Евро-2024

Экс-защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра ответил, кто лучше остальных проявляет себя на Евро-2024 среди игроков национальной команды.
«Я думаю, что на данный момент лучшим футболистом сборной Португалии на Евро является Диогу Кошта. Он показал великолепное выступление.
Конечно, Витинья тоже провел фантастический сезон в «ПСЖ», также один из лучших игроков команды. Нуну Мендеш тоже играл хорошо.
Но если выбирать одного, то я бы назвал Диогу Кошту», – сказал Мейра.
- Португалия дошла до 1/4 финала чемпионата Еволры.
- Следующий соперник – Франция (5 июля, 22:00 мск).
- Вратарь Кошта провел все 4 матча, в которых пропустил 3 гола. При этом он отразил 3 пенальти в послематчевой серии со Словенией в 1/8 финала Евро.
Источник: ТАСС