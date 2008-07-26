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Расписание матчей
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Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 26 июля 2008
Динамо
26.07.2008, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
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Статистика матча Динамо - Зенит
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Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
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07.11.2026
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24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
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0 : 3
02.11.2026
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Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
О. Целовальников (Астрахань)
Делегат:
А. Будогосский (Москва)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
"Первый" 16:00 (прямая); "НТВ+ Футбол" 15:50 (прямая)
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