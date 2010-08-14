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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 14 августа 2010
Зенит
14.08.2010, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
34'
Д. Лазович
26'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Динамо
+3
Желтая карточка
В. Габулов
+2
Желтая карточка
К. Кураньи
Желтая карточка
Данни
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Замена
А. Ребко
️️️️
И. Семшов
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
Д. Комбаров
Замена
А. Ропотан
️️️️
А. Воронин
Замена
В. Файзулин
️️️️
К. Зырянов
Замена
А. Розина
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
А. Епуряну
Желтая карточка
Д. Комбаров
Желтая карточка
Ф. Мейра
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
ГОЛ! 1:1!
Д. Лазович
ГОЛ! 0:1!
К. Кураньи
Пас отдал
Д. Комбаров
Желтая карточка
Р. Широков
17'
Желтая карточка
Д. Хохлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
18
Константин Зырянов
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
10
Данни
АП
27
Данко Лазович
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
0
Андрей Воронин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
4-4-1-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Мейра
22
Алвеш
22
Анюков
18
Зырянов
37
Семак
15
Широков
27
Лазович
10
Данни
11
Кержаков
4-4-2
30
Габулов
26
Уилкшир
24
Епуряну
8
Колодин
32
Ломич
19
Самедов
25
Хохлов
20
Семшов
23
Комбаров
22
Кураньи
0
Воронин
18
Зырянов
20
Файзулин
20
Файзулин
18
Зырянов
27
Лазович
27
Розина
27
Розина
27
Лазович
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
20
Семшов
17
Ребко
17
Ребко
20
Семшов
0
Воронин
19
Ропотан
19
Ропотан
0
Воронин
Остались в запасе
Зенит
Динамо
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
17
Виталий Комисов
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
17
Виталий Комисов
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Зенит - Динамо
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
Н. Богач (Люберцы)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:50 (прямая); "Первый" 16:00 (прямая)
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