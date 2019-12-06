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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 06 декабря 2019
Зенит
06.12.2019, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
6'
С. Азмун
35'
Б. Иванович
45+1'
А. Дзюба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Динамо
Замена
Л. Мусаев
️️️️
В. Барриос
81'
74'
Замена
К. Панченко
️️️️
В. Рыков
Замена
М. Краневиттер
️️️️
А. Дзюба
74'
Замена
Й. Осорио
️️️️
Б. Иванович
61'
58'
Замена
Ш. Каборе
️️️️
А. Юсупов
57'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
К. Рауш
ГОЛ! 3:0!
А. Дзюба
45'
+1
41'
Желтая карточка
А. Юсупов
ГОЛ! 2:0!
Б. Иванович
Пас отдал
О. Шатов
35'
Желтая карточка
А. Ерохин
26'
22'
Желтая карточка
М. Филипп
15'
Желтая карточка
С. Шиманьски
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
А. Сутормин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Зенит
86
Николай Рыбиков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
Динамо
45
Дэвид Сангаре
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
3-3-1-1-2
41
Кержаков
11
Сутормин
44
Ракицкий
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
15
Караваев
27
Шатов
21
Ерохин
22
Дзюба
20
Азмун
4-1-3-1-1
1
Шунин
18
Паршивлюк
44
Рыков
18
Ордец
18
Морозов
33
Нойштедтер
26
Филипп
4
Юсупов
34
Рауш
17
Шиманьски
44
Игбун
20
Иванович
71
Осорио
71
Осорио
20
Иванович
22
Дзюба
5
Краневиттер
5
Краневиттер
22
Дзюба
5
Барриос
38
Мусаев
38
Мусаев
5
Барриос
34
Рауш
9
Н'Жи
9
Н'Жи
34
Рауш
4
Юсупов
77
Каборе
77
Каборе
4
Юсупов
44
Рыков
8
Панченко
8
Панченко
44
Рыков
Остались в запасе
Зенит
Динамо
86
Николай Рыбиков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
45
Дэвид Сангаре
ВР
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
86
Николай Рыбиков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
45
Дэвид Сангаре
ВР
20
Мигел Кардозу
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Зенит - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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