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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 12 декабря 2021
Динамо
12.12.2021, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
72'
Д. Скопинцев
34'
Клаудиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зенит
90'
+3
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
Клаудиньо
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Д. Скопинцев
90'
+3
90'
+2
Травма
Клаудиньо
Травма
Д. Скопинцев
90'
+2
87'
Замена
Д. Круговой
️️️️
А. Мостовой
87'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Д. Кузяев
Замена
С. Игбун
️️️️
К. Тюкавин
84'
ГОЛ! 1:1!
Д. Скопинцев
Пас отдал
Г. Варела
72'
Желтая карточка
Н. Моро
69'
46'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Вендел
46'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Малком
45'
+3
Травма
Вендел
45'
+3
Травма
Малком
45'
+2
Желтая карточка
Д. Сантос
34'
ГОЛ! 0:1!
Клаудиньо
Пас отдал
В. Караваев
11'
Пенальти не реализован!
Клаудиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
33
Клаудиньо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
90
Владислав Галкин
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
1
Давид Бязров
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
4-1-1-3-1
1
Шунин
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
18
Ордец
2
Варела
74
Фомин
6
Моро
27
Грулев
23
Захарян
77
Макаров
70
Тюкавин
4-1-2-2-1
41
Кержаков
15
Караваев
6
Ловрен
78
Чистяков
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
77
Мостовой
33
Клаудиньо
7
Скопинцев
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
7
Скопинцев
70
Тюкавин
44
Игбун
44
Игбун
70
Тюкавин
77
Мостовой
3
Круговой
3
Круговой
77
Мостовой
14
Кузяев
11
Сутормин
11
Сутормин
14
Кузяев
8
Вендел
21
Оздоев
21
Оздоев
8
Вендел
10
Малком
21
Ерохин
21
Ерохин
10
Малком
33
Клаудиньо
44
Кузнецов
44
Кузнецов
33
Клаудиньо
Остались в запасе
Динамо
Зенит
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
5
Кирилл Кравцов
ОП
71
Даниил Одоевский
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
5
Кирилл Кравцов
ОП
71
Даниил Одоевский
ВР
1
Давид Бязров
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Максим Гаврилин
Дополнительные помощники:
VAR - Владимир Москалев AVAR - Игорь Демешко
Резервный судья:
Павел Шадыханов
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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