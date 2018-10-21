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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 21 октября 2018
Динамо
21.10.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
75'
Ф. Черных
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зенит
Травма
К. Рауш
90'
+3
Замена
А. Терехов
️️️️
Ф. Черных
83'
82'
Замена
А. Заболотный
️️️️
И. Смольников
81'
Травма
И. Смольников
ГОЛ! 1:0!
Ф. Черных
Пас отдал
К. Рауш
75'
72'
Замена
М. Оздоев
️️️️
М. Краневиттер
69'
Желтая карточка
М. Краневиттер
Замена
Е. Луценко
️️️️
М. Кардозу
67'
Замена
В. Москвичев
️️️️
А. Теттех
61'
42'
Замена
О. Шатов
️️️️
Д. Кузяев
40'
Травма
Д. Кузяев
37'
Вторая желтая
С. Дриусси
28'
Желтая карточка
С. Дриусси
Желтая карточка
А. Теттех
25'
Желтая карточка
С. Хольмен
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
34
Константин Рауш
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
11
Федор Черных
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
11
Антон Терехов
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-5-1-1
1
Шунин
34
Рауш
8
Хольмен
44
Шунич
22
Жоаозиньо
23
Соснин
55
Теттех
27
Соу
11
Черных
20
Кардозу
8
Панченко
4-1-2-2-1
99
Лунев
8
Смольников
20
Иванович
13
Нету
23
Чернов
5
Краневиттер
10
Маркизио
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Мак
22
Дзюба
55
Теттех
5
Москвичев
5
Москвичев
55
Теттех
11
Черных
11
Терехов
11
Терехов
11
Черных
20
Кардозу
48
Луценко
48
Луценко
20
Кардозу
5
Краневиттер
21
Оздоев
21
Оздоев
5
Краневиттер
14
Кузяев
27
Шатов
27
Шатов
14
Кузяев
8
Смольников
91
Заболотный
91
Заболотный
8
Смольников
Остались в запасе
Динамо
Зенит
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
23
Эрнани
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Зенит
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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