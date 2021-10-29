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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 29 октября 2021
Зенит
29.10.2021, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Динамо
8'
Клаудиньо
67'
Вендел
69'
А. Дзюба
85'
Я. Ракицкий
56'
Д. Фомин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Динамо
Замена
К. Кравцов
️️️️
В. Барриос
90'
+1
Замена
Д. Бязров
️️️️
Клаудиньо
90'
+1
Замена
Д. Кузнецов
️️️️
А. Сутормин
90'
86'
Замена
С. Игбун
️️️️
Д. Макаров
ГОЛ! 4:1!
Я. Ракицкий
85'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Вендел
84'
79'
Желтая карточка
И. Ордец
76'
Желтая карточка
А. Захарян
ГОЛ! 3:1!
А. Дзюба
69'
68'
Замена
С. Шиманьски
️️️️
К. Тюкавин
ГОЛ! 2:1!
Вендел
Пас отдал
С. Азмун
67'
Замена
А. Дзюба
️️️️
А. Мостовой
66'
Желтая карточка
Д. Ловрен
62'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Фомин
Желтая карточка
В. Караваев
55'
51'
Желтая карточка
Д. Фомин
Желтая карточка
Вендел
45'
+1
25'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
ГОЛ! 1:0!
Клаудиньо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
90
Владислав Галкин
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
3-3-1-2-1
33
Крицюк
6
Ловрен
78
Чистяков
44
Ракицкий
15
Караваев
5
Барриос
11
Сутормин
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
20
Азмун
4-1-1-3-1
1
Шунин
2
Варела
18
Ордец
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
74
Фомин
6
Моро
77
Макаров
23
Захарян
27
Грулев
70
Тюкавин
5
Барриос
5
Кравцов
5
Кравцов
5
Барриос
33
Клаудиньо
1
Бязров
1
Бязров
33
Клаудиньо
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
11
Сутормин
44
Кузнецов
44
Кузнецов
11
Сутормин
77
Мостовой
22
Дзюба
22
Дзюба
77
Мостовой
70
Тюкавин
17
Шиманьски
17
Шиманьски
70
Тюкавин
77
Макаров
44
Игбун
44
Игбун
77
Макаров
Остались в запасе
Зенит
Динамо
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Зенит - Динамо
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Максим Гаврилин
Дополнительные помощники:
VAR - Виталий Мешков; AVAR - Николай Богач
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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