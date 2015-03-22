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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 22 марта 2015
Динамо
22.03.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
16'
И. Смольников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зенит
88'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Данни
85'
Замена
П. Могилевец
️️️️
А. Рязанцев
84'
Желтая карточка
Э. Гарай
74'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Халк
Замена
Р. Зобнин
️️️️
В. Ванкер
69'
Замена
А. Ионов
️️️️
Б. Джуджак
60'
34'
Желтая карточка
И. Смольников
16'
ГОЛ! 0:1!
И. Смольников
Пас отдал
Данни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
21
Вильям Ванкер
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Габулов
28
Бюттнер
4
Самба
15
Губочан
34
Козлов
21
Ванкер
27
Денисов
18
Жирков
10
Джуджак
28
Вальбуэна
9
Кокорин
4-1-4-1
12
Лодыгин
8
Смольников
13
Нету
4
Кришито
24
Гарай
6
Хави Гарсия
27
Шатов
28
Витсель
7
Рязанцев
10
Данни
7
Халк
21
Ванкер
47
Зобнин
47
Зобнин
21
Ванкер
10
Джуджак
11
Ионов
11
Ионов
10
Джуджак
10
Данни
44
Тимощук
44
Тимощук
10
Данни
7
Рязанцев
28
Могилевец
28
Могилевец
7
Рязанцев
7
Халк
23
Рондон
23
Рондон
7
Халк
Остались в запасе
Динамо
Зенит
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Артем Каташевский
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
17
Кирилл Костин
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Артем Каташевский
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Остались в запасе
17
Кирилл Костин
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Динамо - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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