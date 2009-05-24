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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 24 мая 2009
Динамо
24.05.2009, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
85'
Д. Хохлов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зенит
Желтая карточка
Д. Комбаров
+4
+3
Желтая карточка
А. Анюков
Желтая карточка
В. Габулов
+2
+1
Вторая желтая
И. Денисов
ГОЛ! 1:0!
Д. Хохлов
Пас отдал
К. Комбаров
Замена
С. Хусти
️️️️
А. Ионов
Желтая карточка
А. Ропотан
Замена
А. Ропотан
️️️️
В. Свежов
Желтая карточка
Д. Колодин
Желтая карточка
А. Тимощук
Желтая карточка
И. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
26
Люк Уилкшир
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
(К)
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
27
Игорь Денисов
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
9
Саболч Хусти
ЛП
0
Фернандо Риксен
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
4-5-1
30
Габулов
13
Гранат
6
Фернандес
8
Колодин
66
Танасиевич
23
Комбаров
26
Уилкшир
25
Хохлов
6
Свежов
9
Комбаров
11
Кержаков
4-1-3-1-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Мейра
15
Губочан
25
Ширл
44
Тимощук
27
Денисов
20
Семшов
18
Зырянов
11
Ионов
88
Погребняк
6
Свежов
19
Ропотан
19
Ропотан
6
Свежов
11
Ионов
9
Хусти
9
Хусти
11
Ионов
Остались в запасе
Динамо
Зенит
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
20
Павел Комолов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Александр Димидко
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
20
Павел Комолов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Динамо - Зенит
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
В. Бутенко (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Первый" 14:00 (прямая); "НТВ+ Спорт" 13:50 (прямая)
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