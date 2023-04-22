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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 22 апреля 2023
Зенит
22.04.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Динамо
45+1'
Малком (П)
68'
Малком
87'
А. Мостовой
80'
Д. Фомин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Динамо
Замена
З. Бакаев
️️️️
Малком
90'
+1
Замена
Родригао
️️️️
М. Кассьерра
90'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Клаудиньо
90'
ГОЛ! 3:1!
А. Мостовой
Пас отдал
Малком
87'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Вендел
83'
80'
ГОЛ! 2:1!
Д. Фомин
Пас отдал
Э. Даса
77'
Желтая карточка
Я. Гладышев
75'
Замена
М. Норманн
️️️️
А. Кутицкий
75'
Замена
В. Грулев
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 2:0!
Малком
Пас отдал
Клаудиньо
68'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Д. Кузяев
65'
58'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
А. Захарян
57'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
М. Нгамале
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Малком
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
33
Клаудиньо
ЛФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
13
Муми Нгамале
ЛФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-1-2-1-2
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
30
Ренан
78
Чистяков
15
Караваев
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
4-2-2-2
1
Шунин
2
Даса
6
Фернандес
5
Майсторович
7
Скопинцев
74
Фомин
50
Кутицкий
77
Макаров
23
Захарян
90
Смолов
13
Нгамале
8
Вендел
3
Круговой
3
Круговой
8
Вендел
9
Кассьерра
5
Родригао
5
Родригао
9
Кассьерра
10
Малком
77
Бакаев
77
Бакаев
10
Малком
14
Кузяев
77
Мостовой
77
Мостовой
14
Кузяев
33
Клаудиньо
33
Сергеев
33
Сергеев
33
Клаудиньо
90
Смолов
27
Грулев
27
Грулев
90
Смолов
50
Кутицкий
17
Норманн
17
Норманн
50
Кутицкий
13
Нгамале
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
13
Нгамале
23
Захарян
91
Гладышев
91
Гладышев
23
Захарян
Остались в запасе
Зенит
Динамо
31
Густаво Мантуан
ПЗ
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Александр Васютин
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Зенит - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Максим Гаврилин
Резервный судья:
Василий Казарцев
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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