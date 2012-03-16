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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 16 марта 2012
Динамо
16.03.2012, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 35 тур
1 : 5
Завершен
Зенит
73'
К. Кураньи
14'
Д. Кришито
15'
А. Кержаков
24'
С. Семак
74'
А. Кержаков
79'
С. Хусти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зенит
Желтая карточка
М. Ломич
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
ГОЛ! 1:5!
С. Хусти
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Аршавин
ГОЛ! 1:4!
А. Кержаков
Пас отдал
С. Хусти
Желтая карточка
С. Хусти
Замена
З. Мисимович
️️️️
Л. Фернандес
ГОЛ! 1:3!
К. Кураньи
Пас отдал
Б. Джуджак
Желтая карточка
Л. Фернандес
Замена
С. Хусти
️️️️
В. Файзулин
Замена
А. Самедов
️️️️
А. Кокорин
Замена
К. Нобоа
️️️️
А. Юсупов
Желтая карточка
К. Кураньи
ГОЛ! 0:3!
С. Семак
Пас отдал
А. Аршавин
15'
ГОЛ! 0:2!
А. Кержаков
Пас отдал
Р. Широков
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кришито
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
0
Андрей Воронин
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
15
Роман Широков
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
28
Андрей Аршавин
АП
20
Виктор Файзулин
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
19
Александр Самедов
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
4-3-1-2
21
Березовский
32
Ломич
24
Епуряну
13
Гранат
6
Фернандес
10
Джуджак
20
Семшов
4
Юсупов
0
Воронин
22
Кураньи
9
Кокорин
4-4-1-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
22
Алвеш
4
Кришито
20
Файзулин
27
Денисов
37
Семак
15
Широков
28
Аршавин
11
Кержаков
4
Юсупов
16
Нобоа
16
Нобоа
4
Юсупов
6
Фернандес
8
Мисимович
8
Мисимович
6
Фернандес
9
Кокорин
19
Самедов
19
Самедов
9
Кокорин
20
Файзулин
9
Хусти
9
Хусти
20
Файзулин
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
28
Аршавин
99
Канунников
99
Канунников
28
Аршавин
Остались в запасе
Динамо
Зенит
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Динамо - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:40 (прямая)
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