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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 26 августа 2020
Динамо
26.08.2020, среда, 20:45
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Зенит
40'
Т. Шунич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зенит
Замена
Г. Морозов
️️️️
Д. Фомин
90'
+7
Желтая карточка
А. Шунин
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Э. Ригони
Желтая карточка
Ш. Каборе
89'
Желтая карточка
Р. Евгеньев
88'
87'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Я. Ракицкий
87'
Замена
А. Ерохин
️️️️
В. Караваев
Желтая карточка
З. Плиев
86'
84'
Вторая желтая
В. Барриос
Желтая карточка
Н. Моро
79'
Замена
З. Плиев
️️️️
М. Филипп
76'
Замена
Н. Моро
️️️️
С. Шиманьски
76'
Красная карточка
Д. Скопинцев
75'
70'
Замена
Э. Ригони
️️️️
М. Оздоев
70'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Дзюба
Замена
Н. Комличенко
️️️️
С. Игбун
67'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
66'
Желтая карточка
С. Шиманьски
52'
49'
Желтая карточка
В. Барриос
ГОЛ! 1:0!
Т. Шунич
Пас отдал
С. Шиманьски
40'
39'
Желтая карточка
В. Караваев
15'
Замена
А. Мостовой
️️️️
С. Дриусси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
3-4-1-2
1
Шунин
4
Евгеньев
44
Шунич
18
Ордец
7
Скопинцев
74
Фомин
77
Каборе
18
Паршивлюк
17
Шиманьски
26
Филипп
44
Игбун
4-1-1-2-2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Ловрен
44
Ракицкий
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
21
Оздоев
10
Малком
9
Дриусси
22
Дзюба
20
Азмун
74
Фомин
18
Морозов
18
Морозов
74
Фомин
26
Филипп
3
Плиев
3
Плиев
26
Филипп
17
Шиманьски
6
Моро
6
Моро
17
Шиманьски
44
Игбун
27
Комличенко
27
Комличенко
44
Игбун
22
Дзюба
18
Жирков
18
Жирков
22
Дзюба
44
Ракицкий
11
Сутормин
11
Сутормин
44
Ракицкий
15
Караваев
21
Ерохин
21
Ерохин
15
Караваев
9
Дриусси
77
Мостовой
77
Мостовой
9
Дриусси
21
Оздоев
24
Ригони
24
Ригони
21
Оздоев
Остались в запасе
Динамо
Зенит
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
79
Сергей Слепов
ПЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
79
Сергей Слепов
ПЗ
11
Антон Терехов
ПВ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Зенит
7
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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