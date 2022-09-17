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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 17 сентября 2022
Динамо
17.09.2022, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
35'
А. Мостовой
90+3'
Г. Мантуан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Зенит
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Г. Мантуан
Пас отдал
В. Барриос
89'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Вендел
Замена
К. Тюкавин
️️️️
М. Нгамале
85'
78'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Малком
78'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
И. Сергеев
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Д. Лаксальт
77'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
А. Захарян
77'
70'
Замена
Клаудиньо
️️️️
А. Мостовой
Желтая карточка
А. Захарян
69'
Замена
Н. Маричаль
️️️️
Д. Макаров
67'
Вторая желтая
Р. Фернандес
64'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
М. Норманн
46'
Желтая карточка
Р. Фернандес
41'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Мостовой
Пас отдал
И. Сергеев
Желтая карточка
Д. Лаксальт
31'
14'
Желтая карточка
Д. Сантос
Желтая карточка
Д. Скопинцев
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
17
Матиас Норманн
ЦП
13
Муми Нгамале
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Зенит
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Шунин
93
Лаксальт
4
Сазонов
6
Фернандес
2
Даса
74
Фомин
17
Норманн
13
Нгамале
23
Захарян
77
Макаров
90
Смолов
4-1-2-2-1
41
Кержаков
15
Караваев
6
Ловрен
5
Родригао
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
77
Мостовой
33
Сергеев
93
Лаксальт
7
Скопинцев
7
Скопинцев
93
Лаксальт
77
Макаров
2
Маричаль
2
Маричаль
77
Макаров
17
Норманн
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
17
Норманн
13
Нгамале
70
Тюкавин
70
Тюкавин
13
Нгамале
23
Захарян
91
Гладышев
91
Гладышев
23
Захарян
8
Вендел
31
Мантуан
31
Мантуан
8
Вендел
10
Малком
3
Круговой
3
Круговой
10
Малком
77
Мостовой
33
Клаудиньо
33
Клаудиньо
77
Мостовой
33
Сергеев
9
Кассьерра
9
Кассьерра
33
Сергеев
Остались в запасе
Динамо
Зенит
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
76
Илья Купцов
ВР
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
Остались в запасе
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Зенит
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Роман Усачев
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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