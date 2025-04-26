Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 26 апреля 2025
Динамо
26.04.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
41'
Я. Гладышев
18'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Зенит
90'
+2
Желтая карточка
В. Барриос
88'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Вендел
88'
Замена
Н. Алип
️️️️
Д. Сантос
77'
Замена
А. Соболев
️️️️
М. Кассьерра
Замена
М. Нгамале
️️️️
Р. Фернандес
76'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Д. Фомин
76'
Желтая карточка
Р. Фернандес
67'
63'
Замена
А. Мостовой
️️️️
М. Глушенков
63'
Замена
Л. Гонду
️️️️
Педро
59'
Желтая карточка
М. Глушенков
Желтая карточка
Д. Фомин
47'
ГОЛ! 1:1!
Я. Гладышев
Пас отдал
Л. Чавес
41'
18'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
30
Дмитрий Александров
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
4-3-1-1-1
99
Лунев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
4
Касерес
15
Глебов
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
15
Карраскаль
91
Гладышев
4-1-1-2-2
1
Латышонок
31
Мантуан
16
Эракович
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
20
Педро
9
Кассьерра
10
Глушенков
74
Фомин
50
Кутицкий
50
Кутицкий
74
Фомин
6
Фернандес
13
Нгамале
13
Нгамале
6
Фернандес
3
Дуглас Сантос
28
Алип
28
Алип
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
10
Глушенков
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Глушенков
9
Кассьерра
7
Соболев
7
Соболев
9
Кассьерра
20
Педро
32
Гонду
32
Гонду
20
Педро
Остались в запасе
Динамо
Зенит
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Эли Даса
ПЗ
30
Дмитрий Александров
ОП
88
Виктор Окишор
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
16
Денис Адамов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Зенит
2
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
16
12
Офсайды
0
4
Количество передач
471
369
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
- : -
06.12.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Динамо
Зенит
Глушенков впервые станет отцом
00:30
1
Генич – о скандалах в сборной: «От Карпина требуют результат, а не только цирк, песни и пляски»
Вчера, 23:00
4
Радимов – об игроках «Зенита»: «Как тюлени в цирке»
Вчера, 22:16
1
Экс-судья Федотов оценил решение об отмене гола «Крыльев»
Вчера, 21:58
2
Булатов высказался об офсайдных линиях, из-за которых не засчитали гол в ворота «Динамо»
Вчера, 20:51
1
Генич – о скандалах в сборной: «От Карпина требуют результат, а не только цирк, песни и пляски»
Вчера, 23:00
4
Экс-судья Федотов оценил решение об отмене гола «Крыльев»
Вчера, 21:58
2
Булатов высказался об офсайдных линиях, из-за которых не засчитали гол в ворота «Динамо»
Вчера, 20:51
1
Шварц оценил удаление Касереса
Вчера, 20:41
РПЛ. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо», «Зенит» сохранил 1-е место
Вчера, 19:29
26
Глушенков впервые станет отцом
00:30
1
Генич – о скандалах в сборной: «От Карпина требуют результат, а не только цирк, песни и пляски»
Вчера, 23:00
4
Радимов – об игроках «Зенита»: «Как тюлени в цирке»
Вчера, 22:16
1
Быстров определил победителя баттла Глушенкова с Круговым
Вчера, 20:06
4
Глушенков допустил 69 нарушений ПДД за год
Вчера, 18:59
20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+