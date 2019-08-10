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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 10 августа 2019
Динамо
10.08.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Зенит
10'
А. Дзюба
88'
М. Оздоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зенит
90'
Замена
Э. Ригони
️️️️
С. Азмун
88'
ГОЛ! 0:2!
М. Оздоев
Пас отдал
А. Дзюба
Вторая желтая
А. Юсупов
80'
77'
Желтая карточка
И. Смольников
Желтая карточка
А. Юсупов
69'
64'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Сутормин
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Панченко
63'
Желтая карточка
В. Рыков
60'
59'
Желтая карточка
А. Сутормин
Желтая карточка
К. Панченко
56'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Жоаозиньо
46'
46'
Замена
Малком
️️️️
С. Дриусси
39'
Желтая карточка
С. Азмун
35'
Желтая карточка
М. Оздоев
Желтая карточка
Жоаозиньо
26'
Замена
И. Лещук
️️️️
А. Шунин
13'
Травма
А. Шунин
11'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
С. Азмун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
34
Константин Рауш
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
8
Кирилл Панченко
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
22
Жоаозиньо
ПП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Федор Черных
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Малком
ПВ
4-1-3-1-1
1
Шунин
34
Рауш
44
Рыков
44
Шунич
18
Паршивлюк
77
Каборе
8
Панченко
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
17
Шиманьски
7
Шейдаев
3-3-1-1-2
99
Лунев
8
Смольников
44
Ракицкий
20
Иванович
11
Сутормин
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
21
Оздоев
9
Дриусси
22
Дзюба
20
Азмун
8
Панченко
27
Грулев
27
Грулев
8
Панченко
22
Жоаозиньо
9
Н'Жи
9
Н'Жи
22
Жоаозиньо
1
Шунин
31
Лещук
31
Лещук
1
Шунин
11
Сутормин
18
Жирков
18
Жирков
11
Сутормин
20
Азмун
24
Ригони
24
Ригони
20
Азмун
9
Дриусси
10
Малком
10
Малком
9
Дриусси
Остались в запасе
Динамо
Зенит
20
Мигел Кардозу
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
13
Игорь Калинин
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
11
Федор Черных
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Зенит
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Динамо
Зенит
Определился победитель 1-го круга РПЛ
17:01
3
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
4
Игрока «Зенита» сравнили с кошкой, которая гуляет сама по себе
16:18
1
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
32
Определился победитель 1-го круга РПЛ
17:01
3
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
4
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
32
Обзор матча «Динамо» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
Игрока «Зенита» сравнили с кошкой, которая гуляет сама по себе
16:18
1
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
15:43
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15:01
3
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14:47
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