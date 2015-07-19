Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 19 июля 2015
Зенит
19.07.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
43'
Халк (П)
67'
О. Шатов
27'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Динамо
87'
Желтая карточка
Н. Обольский
86'
Замена
Н. Обольский
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Халк
81'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Дзюба
77'
ГОЛ! 2:1!
О. Шатов
Пас отдал
Халк
67'
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Юсупов
66'
46'
Замена
А. Козлов
️️️️
Б. Джуджак
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Халк
43'
41'
Красная карточка
Т. Губочан
Желтая карточка
О. Шатов
35'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Ионов
Желтая карточка
Л. Нету
19'
14'
Желтая карточка
Т. Губочан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
(К)
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
13
Нету
24
Гарай
8
Смольников
6
Хави Гарсия
4
Юсупов
27
Витсель
27
Шатов
7
Халк
22
Дзюба
3-1-3-2-1
30
Габулов
15
Данилкин
15
Губочан
18
Жирков
27
Денисов
47
Зобнин
23
Соснин
10
Джуджак
11
Ионов
28
Вальбуэна
9
Кокорин
4
Юсупов
20
Файзулин
20
Файзулин
4
Юсупов
22
Дзюба
7
Рязанцев
7
Рязанцев
22
Дзюба
7
Халк
23
Рондон
23
Рондон
7
Халк
10
Джуджак
34
Козлов
34
Козлов
10
Джуджак
28
Вальбуэна
9
Обольский
9
Обольский
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Зенит
Динамо
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
88
Владислав Левин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
88
Владислав Левин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Зенит - Динамо
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Павел Кулалаев (Волжский)
Инспектор:
Юрий Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Петровский
Новости команд
Все
Зенит
Динамо
Выявлены клубы РПЛ, к которым судьи относятся строже и мягче всех
18:53
4
Глушенков обиделся на Тюкавина и Кругового: «Как теперь общаться с теми, кто наехал»
15:44
8
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
13:39
4
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
13:39
5
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
28
Глушенков обиделся на Тюкавина и Кругового: «Как теперь общаться с теми, кто наехал»
15:44
8
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
13:39
4
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
28
Орлов упрекнул Кругового: «Не по-мужски»
09:14
37
«Кайф»: Дивеев – о расширении РПЛ до 18 команд
00:46
3
Выявлены клубы РПЛ, к которым судьи относятся строже и мягче всех
18:53
4
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
13:39
5
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
39
Шварц ввел странный запрет в «Динамо»
00:24
1
Предложено средство, которое отучит клубы РПЛ врать сборной России насчет травм
Вчера, 23:33
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+