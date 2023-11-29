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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 29 ноября 2023
Динамо
29.11.2023, среда, 18:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Зенит
74'
Ф. Смолов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Зенит
Желтая карточка
А. Шунин
90'
+4
Замена
Л. Чавес
️️️️
Бителло
89'
80'
Замена
М. Фернандес
️️️️
В. Изидор
79'
Желтая карточка
Д. Сантос
ГОЛ! 1:0!
Ф. Смолов
Пас отдал
М. Нгамале
74'
73'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Мостовой
Замена
Ф. Смолов
️️️️
К. Тюкавин
73'
71'
Желтая карточка
Родригао
Вторая желтая
Х. Карраскаль
69'
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
53'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
40'
Желтая карточка
Х. Карраскаль
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
55
Роберто Фернандес
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
93
Диего Лаксальт
ОП
74
Даниил Фомин
ЦП
10
Бителло
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
3
Данил Круговой
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
ЦП
77
Андрей Мостовой
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
6
Даниил Лесовой
ЛП
24
Луис Чавес
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
4-1-2-2-1
1
Шунин
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
55
Фернандес
18
Паршивлюк
93
Лаксальт
74
Фомин
10
Бителло
13
Нгамале
15
Карраскаль
70
Тюкавин
3-3-1-1-2
16
Адамов
5
Родригао
28
Алип
16
Эракович
3
Круговой
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
33
Клаудиньо
77
Мостовой
33
Сергеев
18
Изидор
10
Бителло
24
Чавес
24
Чавес
10
Бителло
70
Тюкавин
90
Смолов
90
Смолов
70
Тюкавин
18
Изидор
6
Фернандес
6
Фернандес
18
Изидор
77
Мостовой
21
Ерохин
21
Ерохин
77
Мостовой
Остались в запасе
Динамо
Зенит
77
Денис Макаров
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
6
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
77
Денис Макаров
ПВ
31
Игорь Лещук
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
6
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Зенит
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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