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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 13 марта 2024
Зенит
13.03.2024, среда, 20:15
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Динамо
13'
М. Кассьерра
21'
М. Кассьерра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Динамо
Замена
Родригао
️️️️
А. Мостовой
89'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Вендел
89'
86'
Замена
В. Грулев
️️️️
Н. Маричаль
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Кассьерра
80'
Желтая карточка
В. Барриос
76'
63'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Я. Гладышев
63'
Замена
Э. Даса
️️️️
Д. Фомин
63'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
С. Паршивлюк
Желтая карточка
Вендел
62'
Замена
Н. Алип
️️️️
М. Фернандес
57'
Замена
Педро
️️️️
Артур
57'
Желтая карточка
М. Фернандес
51'
42'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
38'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
ГОЛ! 2:0!
М. Кассьерра
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Кассьерра
Пас отдал
Клаудиньо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
37
Артур
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
57
Николас Маричаль
ЦЗ
55
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
20
Педро
ЛВ
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
5
Милан Майсторович
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Егор Назаренко
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
16
Эракович
33
Нино
6
Фернандес
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
37
Артур
9
Кассьерра
3-4-1-2
31
Лещук
57
Маричаль
55
Фернандес
2
Бальбуэна
18
Паршивлюк
74
Фомин
24
Чавес
93
Лаксальт
10
Бителло
70
Тюкавин
91
Гладышев
8
Вендел
31
Мантуан
31
Мантуан
8
Вендел
6
Фернандес
28
Алип
28
Алип
6
Фернандес
77
Мостовой
5
Родригао
5
Родригао
77
Мостовой
37
Артур
20
Педро
20
Педро
37
Артур
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
18
Паршивлюк
7
Скопинцев
7
Скопинцев
18
Паршивлюк
74
Фомин
2
Даса
2
Даса
74
Фомин
57
Маричаль
27
Грулев
27
Грулев
57
Маричаль
91
Гладышев
90
Смолов
90
Смолов
91
Гладышев
Остались в запасе
Зенит
Динамо
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
50
Александр Кутицкий
ОП
76
Илья Купцов
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Егор Назаренко
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
18
Дмитрий Васильев
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
76
Илья Купцов
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
11
Егор Назаренко
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Зенит - Динамо
3
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
17
Офсайды
2
1
Сейвы
4
4
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
1
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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Зенит
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