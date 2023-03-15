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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 15 марта 2023
Зенит
15.03.2023, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Динамо
36'
З. Бакаев
1'
А. Васютин (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - Динамо
Пенальти не реализован!
Д. Сантос
ГОЛ!
Э. Даса
4:5
ГОЛ!
Клаудиньо
4:4
ГОЛ!
Л. Гагнидзе
3:4
Пенальти не реализован!
Д. Кузяев
ГОЛ!
Д. Лесовой
3:3
ГОЛ!
А. Мостовой
3:2
ГОЛ!
М. Норманн
2:2
ГОЛ!
А. Сутормин
2:1
Пенальти не реализован!
В. Грулев
ГОЛ!
А. Адамов
1:1
ГОЛ!
Д. Фомин
0:1
Замена
Д. Круговой
️️️️
Вендел
90'
90'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
М. Нгамале
90'
Замена
Э. Даса
️️️️
С. Паршивлюк
Замена
А. Адамов
️️️️
В. Караваев
89'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Г. Мантуан
84'
Замена
А. Сутормин
️️️️
З. Бакаев
84'
Желтая карточка
Д. Кузяев
79'
77'
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Тюкавин
76'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
Замена
А. Мостовой
️️️️
М. Кассьерра
72'
Желтая карточка
З. Бакаев
70'
68'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Я. Гладышев
46'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
А. Захарян
ГОЛ! 1:1!
З. Бакаев
Пас отдал
Д. Сантос
36'
1'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Васютин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
77
Зелимхан Бакаев
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
17
Матиас Норманн
ОП
23
Арсен Захарян
АП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
3-2-2-2-1
78
Васютин
31
Мантуан
78
Чистяков
30
Ренан
3
Дуглас Сантос
15
Караваев
8
Вендел
14
Кузяев
33
Клаудиньо
77
Бакаев
9
Кассьерра
4-2-2-2
31
Лещук
18
Паршивлюк
6
Фернандес
4
Сазонов
7
Скопинцев
74
Фомин
17
Норманн
23
Захарян
13
Нгамале
91
Гладышев
70
Тюкавин
9
Кассьерра
77
Мостовой
77
Мостовой
9
Кассьерра
8
Вендел
3
Круговой
3
Круговой
8
Вендел
77
Бакаев
11
Сутормин
11
Сутормин
77
Бакаев
15
Караваев
95
Адамов
95
Адамов
15
Караваев
31
Мантуан
21
Ерохин
21
Ерохин
31
Мантуан
70
Тюкавин
27
Грулев
27
Грулев
70
Тюкавин
18
Паршивлюк
2
Даса
2
Даса
18
Паршивлюк
91
Гладышев
77
Макаров
77
Макаров
91
Гладышев
13
Нгамале
88
Лесовой
88
Лесовой
13
Нгамале
23
Захарян
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
23
Захарян
Остались в запасе
Зенит
Динамо
71
Даниил Одоевский
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
76
Илья Купцов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
71
Даниил Одоевский
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
28
Нуралы Алип
ЦЗ
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
5
Милан Майсторович
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Зенит - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Игорь Князев
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Николай Волошин
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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