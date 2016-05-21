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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 21 мая 2016
Динамо
21.05.2016, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
59'
А. Дзюба
62'
А. Кокорин
90+1'
Д. Кришито (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зенит
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Д. Кришито
Желтая карточка
П. Соломатин
89'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
Р. Зобнин
86'
85'
Замена
П. Долгов
️️️️
А. Кокорин
84'
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
В. Габулов
81'
79'
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Юсупов
Замена
П. Соломатин
️️️️
А. Ташаев
72'
66'
Желтая карточка
А. Кокорин
64'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
Ю. Жирков
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Дзюба
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
О. Шатов
Замена
А. Терехов
️️️️
Ф. Бечирай
46'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
27
Игорь Денисов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦЗ
27
Олег Шатов
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Маурисио
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Антон Терехов
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
10
Никита Саламатов
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
91
Павел Долгов
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-3-2-1
30
Габулов
27
Живоглядов
8
Хольмен
0
Дьяков
38
Ещенко
27
Денисов
47
Зобнин
23
Соснин
88
Ташаев
11
Ионов
9
Бечирай
4-1-3-2
12
Лодыгин
27
Шатов
13
Нету
6
Хави Гарсия
4
Кришито
8
Маурисио
4
Юсупов
88
Богаев
18
Жирков
9
Кокорин
22
Дзюба
47
Зобнин
27
Сарамутин
27
Сарамутин
47
Зобнин
9
Бечирай
11
Терехов
11
Терехов
9
Бечирай
88
Ташаев
31
Соломатин
31
Соломатин
88
Ташаев
18
Жирков
40
Бавин
40
Бавин
18
Жирков
4
Юсупов
99
Палиенко
99
Палиенко
4
Юсупов
9
Кокорин
91
Долгов
91
Долгов
9
Кокорин
Остались в запасе
Динамо
Зенит
6
Максим Кузьмин
АП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
10
Никита Саламатов
ЦП
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
6
Максим Кузьмин
АП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Григорий Морозов
ЛЗ
31
Игорь Лещук
ВР
1
Антон Шунин
ВР
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
10
Никита Саламатов
ЦП
88
Максим Рудаков
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Динамо - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Березнев Дмитрий (Ростов-на-Дону)
Усачев Роман (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Сафонов Александр (Москва)
Инспектор:
Захаров Игорь (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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