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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 13 сентября 2014
Зенит
13.09.2014, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Динамо
29'
Ф. Дуглас (АГ)
39'
А. Аршавин
87'
И. Смольников
18'
М. Вальбуэна
82'
К. Самба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Динамо
ГОЛ! 3:2!
И. Смольников
Пас отдал
Данни
87'
85'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
И. Денисов
84'
Травма
И. Денисов
82'
ГОЛ! 2:2!
К. Самба
Пас отдал
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Данни
81'
76'
Замена
Б. Джуджак
️️️️
С. Манолев
74'
Замена
К. Нобоа
️️️️
В. Ванкер
Замена
О. Шатов
️️️️
В. Файзулин
72'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
А. Аршавин
60'
Желтая карточка
Д. Кришито
48'
Замена
П. Могилевец
️️️️
А. Витсель
46'
42'
Желтая карточка
В. Ванкер
ГОЛ! 2:1!
А. Аршавин
Пас отдал
Халк
39'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Дуглас
29'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Вальбуэна
Пас отдал
А. Ионов
7'
Желтая карточка
Ф. Дуглас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Данни
(К)
ЦП
28
Андрей Аршавин
ПВ
20
Виктор Файзулин
ПВ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
6
Ломбертс
24
Гарай
8
Смольников
6
Хави Гарсия
28
Витсель
10
Данни
28
Аршавин
20
Файзулин
7
Халк
4-2-2-2
21
Березовский
11
Манолев
6
Дуглас
4
Самба
13
Гранат
21
Ванкер
27
Денисов
11
Ионов
28
Вальбуэна
22
Кураньи
9
Кокорин
28
Витсель
28
Могилевец
28
Могилевец
28
Витсель
20
Файзулин
27
Шатов
27
Шатов
20
Файзулин
28
Аршавин
23
Рондон
23
Рондон
28
Аршавин
11
Манолев
10
Джуджак
10
Джуджак
11
Манолев
27
Денисов
47
Зобнин
47
Зобнин
27
Денисов
21
Ванкер
16
Нобоа
16
Нобоа
21
Ванкер
Остались в запасе
Зенит
Динамо
16
Вячеслав Малафеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
1
Антон Шунин
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
1
Антон Шунин
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
88
Александр Ташаев
ПВ
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Зенит - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
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