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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: онлайн-трансляция 17 ноября 2012
Динамо
17.11.2012, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
3 : 0
Тех. поражение
Зенит
27'
В. Гранат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зенит
ГОЛ! 1:0!
В. Гранат
27'
25'
Желтая карточка
Б. Алвеш
23'
Желтая карточка
Р. Широков
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Сергей Семак
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
32
Ломич
13
Гранат
6
Фернандес
4
Чичерин
9
Соловьев
4
Юсупов
16
Нобоа
10
Джуджак
22
Кураньи
9
Кокорин
4-1-2-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
22
Алвеш
15
Губочан
55
Янбаев
27
Денисов
15
Широков
18
Зырянов
37
Семак
10
Данни
11
Кержаков
Остались в запасе
Динамо
Зенит
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:40 (прямая)
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