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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 06 августа 2023
Зенит
06.08.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Динамо
10'
Ф. Бальбуэна (АГ)
90'
И. Сергеев
2'
К. Тюкавин
33'
К. Тюкавин
90+6'
В. Грулев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Динамо
90'
+6
ГОЛ! 2:3!
В. Грулев
Пас отдал
Д. Лаксальт
Красная карточка
В. Барриос
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
И. Сергеев
90'
Замена
З. Бакаев
️️️️
В. Караваев
81'
Желтая карточка
С. Эракович
79'
74'
Замена
В. Грулев
️️️️
К. Тюкавин
74'
Замена
С. Бессмертный
️️️️
С. Паршивлюк
73'
Травма
С. Паршивлюк
Замена
И. Сергеев
️️️️
Г. Мантуан
66'
59'
Замена
С. Сазонов
️️️️
Ф. Смолов
59'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
М. Нгамале
Замена
Вендел
️️️️
Д. Кейрос
46'
Замена
Н. Алип
️️️️
Р. Ренан
46'
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Мостовой
46'
Травма
А. Мостовой
45'
+2
41'
Желтая карточка
Д. Макаров
35'
Замена
Д. Макаров
️️️️
А. Захарян
33'
ГОЛ! 1:2!
К. Тюкавин
Пас отдал
Ф. Бальбуэна
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Бальбуэна
10'
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Тюкавин
Пас отдал
М. Нгамале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
33
Клаудиньо
АП
37
Ду Кейрос
ПП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
93
Диего Лаксальт
ОП
74
Даниил Фомин
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
13
Муми Нгамале
ЛФ
90
Федор Смолов
ЦФ
70
Константин Тюкавин
РФ
Главный тренер
Марцел Личка
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
8
Вендел
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
3-3-1-2-1
41
Кержаков
31
Мантуан
30
Ренан
16
Эракович
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
15
Караваев
37
Ду Кейрос
77
Мостовой
33
Клаудиньо
9
Кассьерра
4-1-1-1-3
1
Шунин
18
Паршивлюк
2
Бальбуэна
2
Маричаль
7
Скопинцев
93
Лаксальт
74
Фомин
23
Захарян
70
Тюкавин
90
Смолов
13
Нгамале
30
Ренан
28
Алип
28
Алип
30
Ренан
77
Мостовой
6
Фернандес
6
Фернандес
77
Мостовой
37
Ду Кейрос
8
Вендел
8
Вендел
37
Ду Кейрос
15
Караваев
77
Бакаев
77
Бакаев
15
Караваев
31
Мантуан
33
Сергеев
33
Сергеев
31
Мантуан
23
Захарян
77
Макаров
77
Макаров
23
Захарян
70
Тюкавин
27
Грулев
27
Грулев
70
Тюкавин
90
Смолов
4
Сазонов
4
Сазонов
90
Смолов
18
Паршивлюк
80
Бессмертный
80
Бессмертный
18
Паршивлюк
13
Нгамале
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
13
Нгамале
Остались в запасе
Зенит
Динамо
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Иван Зазвонкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
17
Иван Зазвонкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Зенит - Динамо
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Владимир Миневич
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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