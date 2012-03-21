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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 21 марта 2012
Зенит
21.03.2012, среда, 20:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Динамо
73'
З. Мисимович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Динамо
+3
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
Замена
А. Кокорин
️️️️
Б. Джуджак
Замена
С. Хусти
️️️️
Б. Алвеш
Замена
А. Кержаков
️️️️
К. Зырянов
Желтая карточка
А. Анюков
ГОЛ с пенальти! 0:1!
З. Мисимович
Желтая карточка
В. Рыков
Желтая карточка
Д. Кришито
Замена
А. Аршавин
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
Р. Широков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
15
Роман Широков
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
8
Звездан Мисимович
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
99
Максим Канунников
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-4-2
30
Жевнов
4
Кришито
22
Алвеш
15
Губочан
22
Анюков
15
Широков
37
Семак
27
Денисов
18
Зырянов
27
Лазович
11
Бухаров
4-5-1
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
44
Рыков
6
Фернандес
19
Самедов
16
Нобоа
4
Юсупов
8
Мисимович
10
Джуджак
22
Кураньи
22
Алвеш
9
Хусти
9
Хусти
22
Алвеш
27
Лазович
28
Аршавин
28
Аршавин
27
Лазович
18
Зырянов
11
Кержаков
11
Кержаков
18
Зырянов
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
10
Джуджак
9
Кокорин
9
Кокорин
10
Джуджак
Остались в запасе
Зенит
Динамо
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Зенит - Динамо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Помощники судьи:
Малородов Андрей (г. Саратов)
Глот Андрей (г. Ярославль).
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:25 (прямая), "Спорт 1" 20:25 (прямая)
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