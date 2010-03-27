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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 27 марта 2010
Динамо
27.03.2010, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
65'
Д. Комбаров (П)
12'
Данни
34'
В. Быстров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зенит
+1
Замена
Р. Широков
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Замена
В. Гранат
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
М. Канунников
️️️️
Д. Лазович
Замена
С. Хусти
️️️️
В. Быстров
Желтая карточка
А. Анюков
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Комбаров
Желтая карточка
В. Малафеев
Замена
А. Ропотан
️️️️
И. Семшов
Желтая карточка
Т. Губочан
ГОЛ! 0:2!
В. Быстров
Желтая карточка
Л. Фернандес
12'
ГОЛ! 0:1!
Данни
Пас отдал
Д. Лазович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
0
Андрей Воронин
АП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
4-4-1-1
30
Габулов
23
Комбаров
24
Епуряну
6
Фернандес
9
Комбаров
88
Чеснаускис
20
Семшов
26
Уилкшир
19
Самедов
0
Воронин
9
Кокорин
4-1-3-1-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Ломбертс
4
Крижанац
15
Губочан
27
Денисов
34
Быстров
18
Зырянов
27
Лазович
10
Данни
11
Кержаков
88
Чеснаускис
13
Гранат
13
Гранат
88
Чеснаускис
20
Семшов
19
Ропотан
19
Ропотан
20
Семшов
25
Хохлов
25
Хохлов
34
Быстров
9
Хусти
9
Хусти
34
Быстров
11
Кержаков
15
Широков
15
Широков
11
Кержаков
27
Лазович
99
Канунников
99
Канунников
27
Лазович
Остались в запасе
Динамо
Зенит
1
Антон Шунин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
27
Алессандро Розина
ПП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Динамо - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
А. Харламов (Тюмень)
О. Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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