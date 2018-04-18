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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 18 апреля 2018
Зенит
18.04.2018, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
57'
Д. Кришито (П)
90+3'
И. Скроботов
88'
Т. Шунич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Динамо
ГОЛ! 2:1!
И. Скроботов
Пас отдал
Л. Паредес
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
И. Темников
88'
ГОЛ! 1:1!
Т. Шунич
Пас отдал
А. Ташаев
Замена
И. Скроботов
️️️️
С. Дриусси
87'
Травма
Д. Кришито
79'
72'
Замена
И. Темников
️️️️
Г. Морозов
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
Д. Кузяев
68'
65'
Замена
Ф. Черных
️️️️
Е. Луценко
62'
Замена
Е. Марков
️️️️
К. Панченко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Кришито
57'
56'
Желтая карточка
Г. Морозов
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ю. Жирков
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Матиас Краневиттер
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
55
Абдул Теттех
ЛП
34
Константин Рауш
ОП
27
Самба Соу
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Зенит
50
Никита Гойло
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
4-1-2-3
12
Лодыгин
18
Жирков
4
Кришито
32
Мевля
20
Иванович
5
Паредес
5
Краневиттер
14
Кузяев
9
Дриусси
21
Ерохин
7
Полоз
4-1-3-1-1
1
Шунин
34
Козлов
8
Хольмен
44
Шунич
18
Морозов
34
Рауш
27
Соу
8
Панченко
55
Теттех
88
Ташаев
48
Луценко
9
Дриусси
33
Скроботов
33
Скроботов
9
Дриусси
14
Кузяев
3
Набиуллин
3
Набиуллин
14
Кузяев
18
Жирков
91
Заболотный
91
Заболотный
18
Жирков
18
Морозов
11
Темников
11
Темников
18
Морозов
8
Панченко
20
Марков
20
Марков
8
Панченко
48
Луценко
11
Черных
11
Черных
48
Луценко
Остались в запасе
Зенит
Динамо
22
Никита Каккоев
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
50
Никита Гойло
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
21
Магомед Оздоев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Главный тренер
Роберто Манчини
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
22
Никита Каккоев
ОП
10
Дмитрий Плетнев
АП
50
Никита Гойло
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
21
Магомед Оздоев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Зенит - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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