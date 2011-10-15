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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 15 октября 2011
Зенит
15.10.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Динамо
Замена
З. Мисимович
️️️️
А. Кокорин
Замена
А. Розина
️️️️
А. Бухаров
Желтая карточка
В. Гранат
Желтая карточка
А. Лукович
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
Замена
А. Лукович
️️️️
А. Анюков
Травма
А. Анюков
Замена
К. Зырянов
️️️️
Д. Лазович
Желтая карточка
М. Ломич
Желтая карточка
А. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
15
Роман Широков
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
10
Данни
АП
20
Виктор Файзулин
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
0
Андрей Воронин
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
37
Сергей Семак
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Малафеев
4
Кришито
6
Ломбертс
22
Алвеш
22
Анюков
15
Широков
27
Денисов
27
Лазович
20
Файзулин
10
Данни
11
Бухаров
4-3-1-2
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
19
Самедов
4
Юсупов
20
Семшов
0
Воронин
9
Кокорин
22
Кураньи
22
Анюков
3
Лукович
3
Лукович
22
Анюков
27
Лазович
18
Зырянов
18
Зырянов
27
Лазович
11
Бухаров
27
Розина
27
Розина
11
Бухаров
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
9
Кокорин
8
Мисимович
8
Мисимович
9
Кокорин
Остались в запасе
Зенит
Динамо
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
37
Сергей Семак
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
37
Сергей Семак
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Зенит - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:40 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 21:45 (суббота, 15 октября) 08:50 (воскресенье, 16 октября)
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