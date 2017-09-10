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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Зенит
Динамо - Зенит: обзор матча 10 сентября 2017
Динамо
10.09.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Зенит
Замена
А. Сапета
️️️️
Ф. Бечирай
90'
86'
Замена
Д. Полоз
️️️️
Л. Паредес
Желтая карточка
Вандерсон
84'
Замена
Вандерсон
️️️️
К. Панченко
80'
Замена
А. Ташаев
️️️️
А. Соснин
77'
77'
Замена
О. Шатов
️️️️
С. Дриусси
70'
Желтая карточка
А. Ерохин
Желтая карточка
И. Темников
66'
55'
Замена
А. Дзюба
️️️️
Э. Ригони
Желтая карточка
С. Соу
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
9
Фатош Бечирай
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
3-2-3-2
1
Шунин
34
Козлов
44
Рыков
8
Хольмен
32
Терехов
11
Темников
23
Соснин
27
Соу
23
Тиам
8
Панченко
9
Бечирай
4-1-1-3-1
99
Лунев
8
Смольников
20
Иванович
2
Маммана
4
Кришито
5
Паредес
14
Кузяев
24
Ригони
21
Ерохин
9
Дриусси
9
Кокорин
9
Бечирай
41
Сапета
41
Сапета
9
Бечирай
23
Соснин
88
Ташаев
88
Ташаев
23
Соснин
8
Панченко
14
Вандерсон
14
Вандерсон
8
Панченко
9
Дриусси
27
Шатов
27
Шатов
9
Дриусси
5
Паредес
7
Полоз
7
Полоз
5
Паредес
24
Ригони
22
Дзюба
22
Дзюба
24
Ригони
Остались в запасе
Динамо
Зенит
77
Анатолий Катрич
ПВ
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
42
Сергей Нарубин
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Александр Зотов
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Динамо - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Арам Петросян (Бронницы)
Дмитрий Колосков (Уфа)
Резервный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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