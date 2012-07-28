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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Динамо
Зенит - Динамо: обзор матча 28 июля 2012
Зенит
28.07.2012, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
10'
А. Кержаков
71'
Д. Кришито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Динамо
Травма
М. Канунников
86'
Замена
А. Лукович
️️️️
В. Быстров
81'
79'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Б. Джуджак
76'
Желтая карточка
З. Мисимович
ГОЛ! 2:0!
Д. Кришито
Пас отдал
И. Денисов
71'
69'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Кокорин
Замена
М. Канунников
️️️️
Р. Широков
67'
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Файзулин
60'
46'
Замена
Г. Шильденфельд
️️️️
Л. Фернандес
Травма
В. Быстров
45'
+3
Желтая карточка
В. Быстров
32'
27'
Желтая карточка
М. Ломич
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Д. Кришито
10'
Травма
В. Малафеев
6'
Травма
Д. Кришито
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-5-1
16
Малафеев
4
Кришито
22
Алвеш
6
Ломбертс
15
Губочан
20
Файзулин
27
Денисов
37
Семак
15
Широков
34
Быстров
11
Кержаков
4-3-1-2
1
Шунин
26
Уилкшир
44
Рыков
6
Фернандес
32
Ломич
10
Джуджак
16
Нобоа
20
Семшов
8
Мисимович
22
Кураньи
9
Кокорин
34
Быстров
3
Лукович
3
Лукович
34
Быстров
20
Файзулин
18
Зырянов
18
Зырянов
20
Файзулин
15
Широков
99
Канунников
99
Канунников
15
Широков
6
Фернандес
23
Шильденфельд
23
Шильденфельд
6
Фернандес
10
Джуджак
33
Нехайчик
33
Нехайчик
10
Джуджак
9
Кокорин
4
Юсупов
4
Юсупов
9
Кокорин
Остались в запасе
Зенит
Динамо
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
21
Роман Березовский
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Зенит - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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